Il Nuraghe Is Paras di Isili si fa bello ma i ritardi dei lavori fanno arrabbiare il sindaco. Da qualche settimana le impalcature coprono la struttura dotata di una tholos considerata la più vasta e armonica fra tutte quelle sarde. Sono in corso dei lavori di recupero e conservazione che non potevano essere più rimandati. Ieri il trenino verde partito da Mandas non si è fermato a Isili proprio perché le visite a Is Paras sono sospese.

a pagina 29