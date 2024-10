Il nuraghe ha bisogno d’aiuto 

C’è un nuraghe da proteggere. In più circostanze, negli ultimi anni, incendi e malintenzionati hanno minacciato il sito de S’Ortali ‘e su Monti. Per scongiurare il pericolo di nuove emergenze, il Comune di Tortolì ha individuato la soluzione: potenziare il servizio ordinario con l’assunzione di una figura addetta alla manutenzione dell’area, incrementando così lo sfalcio delle aree verdi che insistono nell’area. Un intervento che per due mesi costerà 10mila euro alle casse dell’ente, che un anno fa ha rivitalizzato il sito.

Più sorveglianza

Non più procrastinabile l’esigenza di salvaguardare il bene archeologico. «È presente un unico operatore che si occupa di effettuare interventi di manutenzione ordinaria su tutta l’area archeologica». La figura professionale verrà integrata nei ranghi del Consorzio sistema culturale, titolare della gestione del complesso. Tre mesi di lavoro a tempo pieno per la persona che, insieme a un collega, dovrà sorvegliare il sito che profuma di storia. Secondo gli ultimi dati d’accesso, il sito stuzzica sempre più l’interesse dei turisti, soprattutto stranieri. Non sono mancati i visitatori statunitensi, ma chi ha acquistato un tagliando sono prevalentemente tedeschi, seguiti da francesi e inglesi. Tra i visitatori anche turisti spagnoli.

I numeri

L’estate scorsa gli italiani sono stati oltre 600, tra cui un centinaio di gruppi organizzati. Tra i sardi, in testa i cagliaritani. Il sito ha catturato l’attenzione dei giovanissimi, con la fascia d’età tra 6 e 15 maggiormente rappresentata. Non sono mancati anche gli over 70: una cinquantina ha acquistato il tagliando per visitare il complesso archeologico risorto un anno fa dopo anni di oblio. I biglietti emessi sono stati un migliaio (media di oltre 30 visitatori al giorno), per un ricavo di oltre 5mila euro.

