Il nuraghe Gennacili svela nuovi tesori e incassa 300mila euro 

Fondi ministeriali piovono sull’area rcheologica di Gennacili. In arrivo anche una pubblicazione scientifica sui reperti rinvenuti fino ad ora. Nel sito nuragico del bosco Seleni arriva un finanziamento di 300 mila euro del ministero della Cultura che consentirà di proseguire con ulteriori scavi sulle capanne. Il Ministero ha già avviato la fase di progettazione.

Intanto, gli ultimi scavi pare abbiano portato alla luce scoperte di interesse che la Sovrintendenza renderà pubblici con una pubblicazione scientifica da divulgare con particolare attenzione alla diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado. Le economie dei precedenti scavi saranno utilizzate per fare delle analisi di approfondimento sui reperti rinvenuti durante la campagna di scavo.

Procedono, intanto, i lavori sul bacile nel laboratorio di restauro all’interno del liceo artistico. L’assessora alla Cultura, Maria Tegas, è fiduciosa. «L’area archeologica di Gennacili - dice - è un attrattore turistico di livello al centro di un’area fondamentale, che inserita in rete con tutti gli altri attrattori può dare un forte contributo allo sviluppo turistico, culturale e ambientale della cittadina. Peraltro, il laboratorio di restauro potrebbe diventare un punto di riferimento per tutta l’Ogliastra, l’area archeologica e la pubblicazione scientifica possono essere un modo per avvicinare gli studenti alla nostra cultura e alla nostra identità».