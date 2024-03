Il nuraghe di Is Paras riaperto per Pasqua 

Dopo una chiusura di diciotto mesi riapre ai visitatori il “Gigante bianco” del Sarcidano, così è chiamato il nuraghe Is Paras di Isili. Le pietre di calcare bianco dominano di nuovo la collina verde, in prossimità dello stadio comunale, ora senza impalcature e transenne. Il sito è stato oggetto di lavori di consolidamento e di restauro che hanno richiesto un lungo periodo di stop alle visite non senza ricadute sui numeri positivi che erano stati registrati dopo il periodo della pandemia.

I lavori

Grazie ad un finanziamento regionale di 150 mila euro l’amministrazione comunale è potuta intervenire per un restauro conservativo della tholos del sito archeologico, la più alta di tutta la Sardegna con i suoi 11,80 metri. I lavori hanno riguardato l’esterno della struttura ma anche il suo interno. Negli scorsi anni si sono verificati dei distacchi di frammenti di pietra che potevano creare delle situazioni di pericolo per le guide ma soprattutto per i tanti visitatori. All'esterno del sito sono stati rimossi gli arbusti che crescevano tra le pietre bianche rischiando di compromettere la stabilità della tholos. Un intervento fatto anche diversi anni fa quando un cespuglio di olivastro abbelliva il cono rendendolo caratteristico non senza rischi.

Il Comune

«Il risultato di questi lavori - ha detto il sindaco Luca Pilia - salta agli occhi in maniera evidente: le pietre calcaree danno al nuraghe Is Paras quel colore bianco che lo caratterizza e lo distingue da altri siti archeologici». È stato restaurato anche l'architrave dell'apertura che garantisce l'accesso al cortile interno del sito per poi entrare nella tholos. Soddisfatte le operatrici della cooperativa Sa Frontissa che gestisce da anni il nuraghe di Is Paras. «Ci è stato riconsegnato in tempo per le festività - hanno detto Daniela Candedda, Giorgia Demontis e Tiziana Secchi - durante il periodo di chiusura abbiamo avuto molte richieste e oggi ci auguriamo che tutte quelle persone si ricordino di noi e vengano a trovarci presto». Il nuraghe Is Paras rappresentava inoltre una tappa del Trenino verde che con l’inizio della nuova stagione potrà di nuovo fermarsi ai piedi del “Gigante bianco”. Intanto è già pronto il progetto per un ulteriore finanziamento di 150mila euro che verranno destinati a scavi (gli ultimi sono stati fatti negli anni Novanta) e all'illuminazione interna del sito archeologico. «I progetti - conclude Pilia - hanno l’obbiettivo di valorizzare il sito in chiave turistica».

RIPRODUZIONE RISERVATA