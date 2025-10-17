VaiOnline
Sant’Anna Arresi.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Il nuraghe del paese tra i 32 siti candidati per l’Unesco 

«Sono orgoglioso di annunciare che il nostro nuraghe “Arresi” fa parte dei 32 siti candidati per il riconoscimento da parte di Unesco dei Nuraghi della Sardegna». Sono le parole di Paolo Dessi, sindaco di Sant’Anna Arresi a margine dell’incontro che lo ha visto partecipare insieme all’assessore alla Cultura Fabio Diana e al Turismo Davide Marica all'incontro “Coworking Sardegna Nuragica”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione “La Sardegna verso l’Unesco”. Nuraghe Arresi risalente all’epoca tra il XV-XIV secolo a.C situato al centro del paese a ridosso della antica chiesa parrocchiale di Sant’Anna e nella piazza del Nuraghe è stato, infatti, inserito insieme ad al altri 31 nuraghi nel prestigioso progetto che vede la collaborazione di importanti partner come il Centro di programmazione della Regione, il CrenoS, il Crs4 e diverse università sarde.

«Questa candidatura non solo ci riempie di orgoglio, – aggiunge Dessì – ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare l'area del nuraghe grazie a finanziamenti regionali che saranno destinati a valorizzare e promuovere il nostro patrimonio culturale. Siamo fiduciosi che questa candidatura possa contribuire a valorizzare il nostro territorio e a promuovere lo sviluppo economico e culturale della nostra comunità».

