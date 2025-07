Il Nuraghe Aleri a rischio crollo: via al restauro 

Si erge a guardia di Foxi Manna, dall'alto di una collina, da almeno 3500 anni. Il bellissimo nuraghe Aleri, nella Marina di Tertenia, è uno dei meglio conservati della zona, tuttavia necessita di interventi urgenti. «Versa in condizioni critiche, con un elevato rischio di crollo», si legge nella nota del Segretario che annuncia la consegna dei lavori per il restauro. L'Aleri è l'ultimo dei sei siti archeologici interessati dal progetto del segretariato regionale del Ministero della Cultura e dalla Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro. La durata prevista per i lavori è di 180 giorni, per un importo di quasi 264mila euro. L’intervento riguarda la messa in sicurezza e il consolidamento strutturale del monumento, con una parte dedicata a indagini di scavo archeologico. Durante l’estate si procederà con le operazioni preliminari, mentre l’avvio effettivo dei lavori è previsto per settembre, con conclusione entro la primavera del 2026. A eseguire i lavori sarà il Consorzio Costruendo, aggiudicatario dell’appalto, sulla base del progetto redatto dallo Studio Ianus. «Al progetto del Segretariato seguirà quello del Comune di Tertenia – spiegano dal Comune - Il nostro è in fase di autorizzazione e prevede una parte di restauro e gli interventi di valorizzazione del sito». I lavori verranno appaltati dopo l’estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA