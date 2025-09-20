VaiOnline
Borore.
21 settembre 2025 alle 00:13

Il nuovo volto di piazza della Libertà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i lavori di riqualificazione del centro di Borore. La piazza della Libertà, cuore pulsante dell’abitato, verrà sistemata e avrà un nuovo look. «È un progetto strategico per la nostra comunità - dice il sindaco, Alessandro Porcu - al quale abbiamo lavorato con impegno e con gioco di squadra». I lavori, finanziati per 650 mila euro con fondi regionali, partiranno tra fine settembre e inizio ottobre, interessando per prima l’area che abbraccia i giardini pubblici e quella laterale di via Risorgimento.

Il secondo lotto, con un altro cospicuo finanziamento, interesserà l’area vicina alla scuola materna e quella centrale, oggi adibita a slargo per le automobili e fermata dei bus, che sarà oggetto di una separata procedura di gara, a seguito di partecipazione e ottenimento delle risorse a valere su un avviso pubblico indetto dall’assessorato regionale ai Lavori pubblici. Il costo complessivo dell’intervento sarà di un milione e 200 mila euro. «Un’opera strategica per rendere maggiormente vivibile e accogliente un’area che, nel tempo, ha assunto notevole importanza per la socialità dei cittadini di Borore - dice ancora il sindaco - è un intervento importante che farà cambiare aspetto a tutto il centro del paese».

