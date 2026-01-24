«Il nuovo viadotto? Non serve a niente» 

«Non ci serve un mega viadotto, il ponticello in coda al lago di Poggio dei Pini, regolarmente autorizzato e collaudato, che serve al massimo 300 famiglie, ha resistito all’allerta rossa, mentre la Strada statale 195 – transitata quotidianamente da 16mila autovetture - è sprofondata dopo la mareggiata isolando oltre 70mila persone tra residenti e lavoratori». Franco Magi, presidente del Consiglio comunale e residente a Poggio dei Pini, rimarca l’inutilità del progetto del mega ponte che la Regione intende costruire in quella zona per metterla al sicuro da ogni rischio alluvionale.

La protesta

«Mi auguro che i 15 milioni di euro previsti per realizzare nella città giardino di Poggio dei Pini, in coda al lago, un orripilante ed inutile viadotto ferroviario vengano immediatamente destinati alla realizzazione della messa in sicurezza dell’arteria Sulcitana – dice Magi –, attraverso la realizzazione di barriere di protezione “a mare” nei tratti più critici». Magi ribadisce l’inutilità del deturpamento di una zona dall’alto valore paesaggistico con la realizzazione del viadotto. «La strada statale 195, invece – dice Magi -, rappresenta l’unica viabilità che collega facilmente Cagliari per cittadini e lavoratori, ma soprattutto la principale via di fuga e di soccorso per migliaia di persone. I 15 milioni di euro siano pertanto destinati alla sua messa in sicurezza”.

Il sindaco

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea come Poggio dei Pini abbia retto al maltempo degli ultimi giorni, e più che un ponte di quella portata abbia bisogno di sistemi di telecontrollo: «La risposta alla necessità di mettere in sicurezza questa zona non può arrivare da una colata di cemento in coda al lago, più volte la comunità e l’amministrazione comunale si è espressa in maniera negativa verso questa ipotesi. Restiamo convinti che, attraverso il telecontrollo e la sorveglianza delle strade in caso di emergenza, si possano coniugare la sicurezza alla salvaguardia della bellezza naturalistica di questo luogo». Efisio De Muru, capogruppo del Consiglio comunale, si concentra sull’esigenza di mettere in sicurezza la viabilità costiera: «Il vero problema del nostro territorio resta la Statale 195, che negli ultimi giorni ha dimostrato la necessità di trovare presto un’alternativa valida per collegare il capoluogo al resto della costa: mi auguro che Governo e Anas mettano a disposizione risorse importanti per risolvere queste criticità».