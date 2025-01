Il nuovo traghetto per la Corsica bloccato dalla burocrazia 

Il traghetto è stato già scelto dalla Moby e sarebbe anche pronto per coprire subito la tratta Santa Teresa – Bonifacio, ma la motonave sostitutiva (a quanto pare il Liburna) resta nella Penisola. Mentre tanti sardi continuano a subire pesantissimi disagi per le corse a singhiozzo da Golfo Aranci a Porto Vecchio (la sospensione del collegamento è continua), c’è il giallo del traghetto sostitutivo, preparato e fermo. Il problema sono le certificazioni tecniche per la navigazione su una rotta internazionale. Nonostante l’urgenza i passaggi formali (imposti dalle autorità italiane e francesi) si stanno rivelando particolarmente complessi e farraginosi. I collegamenti con la Corsica erano già difficili e sono diventati quasi impossibili a partire dall’autunno del 2024. La sostituzione del traghetto Giraglia con il Moby Zaza non ha risolto nulla. Il Zaza non sembra avere le caratteristiche per garantire la copertura della corsa, con condizioni meteo avverse non viaggia. Sul punto interviene il deputato della Lega, Dario Giagoni, che chiama in causa la Regione: «Sul piano normativo, nonostante sia di sole 12 miglia, la tratta Santa Teresa - Bonifacio è internazionale. Per un mezzo sostitutivo occorre l’autorizzazione del Comando generale delle Capitanerie. La situazione è in stallo perché, mi risulta, che da parte della Regione sia arrivata solo una richiesta verbale, non scritta. Si attende il passo decisivo da Villa Devoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA