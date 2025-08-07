Il nuovo Teatro Lirico va “Oltre”  

Uno schiaccianoci anziché una calzamaglia: quello intrapreso dal Teatro Lirico di Cagliari, sotto la guida del neosovrintendente Andrea Cigni, è un nuovo corso. Lo si intuisce fin dalle immagini scelte per rappresentare gli appuntamenti della stagione d’opera e danza 2025-2026, presentata ieri, nel ridotto Carmen Melis, nel corso di un'affollata, applaudita e del tutto inedita conferenza stampa. Un utensile d’acciaio su sfondo bianco dentro una cornice colorata per pubblicizzare “Lo schiaccianoci“ segnala un piglio nuovo nella comunicazione del teatro cittadino: dirompente e capace di catalizzare l’attenzione di un pubblico ampio e giovane. A cui si aggiunge un nuovo nome: “Sardinia Opera”, che si affianca al vecchio, perché «il Lirico è non solo il Teatro della Sardegna, è uno dei principali teatri italiani, ma ancor più è un hub culturale proiettato in un contesto europeo e internazionale, che vuole intercettare nuove generazioni di spettatori, abbracciando pubblici che provengono da tutto il mondo».

L’obiettivo

L’ambizioso sovrintendente, regista e direttore artistico livornese, 51 anni, giunge nel capoluogo da Cremona (sovrintendente al Ponchielli) dopo aver collaborato con importanti teatri italiani e internazionali. In poco più di un mese ha allestito una programmazione cui ha dato il nome “Oltre”: «La nostra istituzione desidera guardare al futuro con slancio ed energia, forte di una memoria storica consolidata». Ieri è stato protagonista a “Unione Cult” su Radiolina con Francesco Abate e Francesca Figus: l’intervista è un podcast da riascoltare sul sito e Spotify.

Il cartellone

La stagione sarà più lunga del consueto: da dicembre a novembre con grandi titoli: “Otello”, “Lucrezia Borgia”, “Norma”, “Così fan tutte”, “Turandot”, “Rigoletto“, infine “Il cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota. Per la danza, sei gli appuntamenti: il “Caravaggio“ di Roberto Bolle, “Lo Schiaccianoci“, il “Lago dei cigni“ e poi coreografi e compagnie di rilievo internazionale: Sasha Waltz, Edward Clug, Béjart Ballet Lausanne. Infine, una terza e nuova rassegna musicale: “Rotte sonore“, preludio alla nuova stagione, con l’Orchestra e il Coro del Lirico diretto da Giovanni Andreoli. Dal 19 settembre al 25 novembre, sette appuntamenti al Carmen Melis, tra jazz, musical, opera: «un viaggio all’insegna del divertimento» da Ennio Morricone a Nicola Piovani, da George Gershwin a Michael Jackson e Aretha Franklin.

La scelta

Se la presentazione dei cast della lirica è rimandata all’autunno, in attesa della conferma degli artisti che, rassicura Cigni, «sono interpreti nei principali teatri d’opera europei», le opere sono in «equilibrio tra grandi titoli del repertorio, riscoperte preziose e nuove prospettive interpretative»; mentre la stagione di danza «desidera posizionare il Lirico come luogo privilegiato per il grande balletto italiano e internazionale».

Le opere

“Otello”, dalla tragedia omonima di Shakespeare, con la musica di Giuseppe Verdi, aprirà la stagione d’opera dal 10 al 16 dicembre. Si tratta di un nuovo allestimento del Teatro cagliaritano, diretto da Francesco Lanzillotta, con la regia di Roberto Catalano. A distanza di 141 anni e con la direzione di Leonardo Sini, originario di Sassari (dal 28 gennaio al primo febbraio) esordisce in un nuovo allestimento del Lirico, con la regia di Andrea Bernard, “Lucrezia Borgia” di Gaetano Donizetti. A marzo (18-22), dopo 12 anni, ritorna “Norma“, capolavoro musicale di Vincenzo Bellini. La tragedia ha la regia di Elena Barbalich, artista al suo debutto a Cagliari e la direzione di Renato Palumbo. In aprile (dal 17 al 22) va in scena “Così fan tutte“, dramma giocoso di Mozart con la regia del grande Mario Martone, che debutta a Cagliari insieme al direttore musicale Federico Maria Sardelli. Dal 24 giugno al 2 luglio sarà la volta di “Turandot“, dramma lirico di Giacomo Puccini, affidato alla direzione di Michele Gamba e alla regia di Rafael R. Villalobos al suo debutto in città. Chiuderanno la stagione: “Il cappello di paglia di Firenze“ di Nino Rota (23-27 settembre), eseguito per la prima volta a Cagliari con la regia di Damiano Michieletto e la direzione di Valerio Galli; e il “Rigoletto“ di Giuseppe Verdi (11-21 novembre), che va in scena con un nuovo allestimento del Lirico curato da Alessandro Talevi e diretto da Enrico Lombardi.

