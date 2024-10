Il nuovo Tavolara è pronto a partire «Ci divertiremo» 

Loiri P. San paolo. L’ultimo acquisto del Tavolara è Maarten van der Want, portiere classe 1995, olandese di nascita e olbiese d’adozione, che fino ad aprile giocava in Serie C con l’Olbia.

Così, anche se il presidente Fulvio Guadagni e l’allenatore Giampaolo Degortes dicono di puntare «a fare una buona stagione e a divertirci», lasciando ad altre l’obiettivo di vincere il campionato di Seconda categoria al via sabato, il Tavolara - che debutterà contro la Funtanaliras Monti e giocherà le gare interne a Loiri - si candida a essere protagonista nel girone H.

Anche perché a novembre il club compirà 70 anni, e dall’energia che si respira nell’ambiente le premesse per un buon torneo ci sono tutte. Come una fenice che risorge dalle sue ceneri, dopo i fasti della Serie D, vissuti fino al 2011, e il successivo crollo, quella che è sempre stata definita “la seconda squadra di Olbia”, ma che di fatto per numero di olbiesi presenti è sempre stata la prima, si è presentata alla città martedì con una serata-evento molto partecipata. Con la rinnovata dirigenza e la squadra, costruita dal diesse Pierpaolo Pisanu e capitanata dal quasi 55enne portiere Mario Puddu. «Per me è un grande onore», dice l’ex Olbia, che indosserà la maglia biancoverde per la dodicesima stagione.

«Vogliamo riportare il Tavolara dove merita», interviene Degortes. «Mi hanno affidato questa patata bollente», scherza poi il tecnico, «ma sono onorato di poter servire la causa del Tavolara come facevo da giocatore». Soddisfatti il presidente Guadagni e il direttore generale Fabio Dettori, già giocatori del Tavolara, che hanno ringraziato «i dirigenti che hanno mantenuto in vita il Tavolara permettendoci di entrare in gioco e che resteranno con noi», leggi Marco Bronzolo e Paolo Pirina, oggi vice presidenti dei biancoverdi. Tra gli obiettivi a breve-medio termine c’è anche lo sviluppo del settore giovanile, che per il club è sempre stato un vanto. «Intanto», aggiungono Guadagni e Dettori, «speriamo che questa squadra possa darci soddisfazioni».

