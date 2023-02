«Il nuovo svincolo è una manna dal cielo» 

«Vedere questa via sbarrata è stato per tanto tempo un dispiacere – dice Carmela Soddu, un’abitante di via dell’Argine – perciò sono entusiasta della riapertura. La zona risorgerà». Per Graziano Utzeri, abitante di via San Lorenzo, lo sbocco sulla 554 «è una manna dal cielo per noi monserratini. Credevo che non sarebbe più stato possibile, quindi non vedo l’ora».

«Finalmente, era ora». Questa la reazione dei monserratini alla notizia dell’imminente riapertura dello svincolo sulla statale 554 da via XXI Aprile 1991 chiuso da una decina d’anni. È stata infatti individuata la ditta che dovrà eseguire i lavori, che partiranno fra qualche settimana. Il costo dell'intervento è di 130mila euro.

Residenti e imprese

«Vedere questa via sbarrata è stato per tanto tempo un dispiacere – dice Carmela Soddu, un’abitante di via dell’Argine – perciò sono entusiasta della riapertura. La zona risorgerà». Per Graziano Utzeri, abitante di via San Lorenzo, lo sbocco sulla 554 «è una manna dal cielo per noi monserratini. Credevo che non sarebbe più stato possibile, quindi non vedo l’ora».

Soddisfatta anche l’associazione Zais, che raduna gli imprenditori della vicina zona industriale, che a ottobre aveva incontrato il sindaco Tomaso Locci per parlare proprio delle criticità della 554: «Ci fa molto piacere – dice adesso il vice presidente Rodolfo Monaco – il sindaco si è dimostrato attento alle problematiche che riguardano le attività della zona penalizzate dalla chiusura dello svincolo e ha concordato con noi che la statale 554 deve diventare una strada urbana».

L’assessore

L’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, sottolinea che l’intervento in questione prevede, oltre al collegamento tra la 554 e via XXI Aprile, «anche un tratto di fognatura e l'illuminazione pubblica. Nel parere positivo della Soprintendenza è stata prescritta la presenza di un archeologo durante l'esecuzione dei lavori – sono le sue parole -. Questa nuova figura professionale ha comportato una rimodulazione del quadro economico. Ora potremo iniziare e dare nuova linfa alle attività commerciali della zona».

Il primo cittadino

Il sindaco Locci ricorda che la riapertura dello sbocco sulla statale era uno degli obiettivi della sua amministrazione: «Tra qualche settimana inizieranno i lavori che da un lato renderanno la 554 più sicura: le ultime tragedie sono avvenute proprio nel tratto di Monserrato e se ci fosse stato questo svincolo, sicuramente i mezzi di soccorso sarebbero potuti intervenire più velocemente e in sicurezza. Dall’altro lato ridiamo dignità alle attività che hanno subito contraccolpi dopo la chiusura. Speriamo che si possa ricreare un indotto commerciale con l’apertura di nuovi esercizi».

Locci ripercorre le tappe dell’iter che ha portato al risultato di questi giorni: «La prima autorizzazione dell’Anas è del 2018 poi, per l’inerzia del commissario, tutto si è bloccato ed è ripreso nel 2019, appena sono stato rieletto. C’è stato anche il Covid e le lungaggini per una nuova autorizzazione dell’Anas. Stavamo per partire ma ci è stato detto che serviva il parere della Soprintendenza ai Beni archeologici e paesaggistici. Ora, con tutti gli ok, possiamo partire con i lavori».

La questione archeologo

Il sindaco dice di ritenere strana la condizione posta dalla Soprintendenza di far supervisionare l’intervento a un archeologo: «I rilievi ci furono quando la 554 fu costruita. Non si capisce poi perché si decise di chiudere solo il tratto di Monserrato, quando quello di Selargius e Quartucciu ha incroci a raso molto più pericolosi rimasti sempre aperti. La riapertura dello sbocco è un primo passo e ringrazio il direttore generale dell’Anas Francesco Ruocco per la capacità di ascolto. Un grazie anche al presidente della Commissione Urbanistica Ignazio Tidu e a tutta la maggioranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata