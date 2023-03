Il nuovo stemma del Comune 

Consegnato lo stemma ufficiale, da inserire nel gonfalone, e il decreto del Presidente della Repubblica che ne certifica l’ufficialità. Lunedì il neo prefetto della provincia di Nuoro, Gianfranco Dionisi, nella sede della Prefettura ha consegnato nelle mani dell’amministrazione comunale lo stemma ufficiale che rappresenterà la cittadina, certificato dal Presidente Mattarella, dopo un iter durato più di due anni. Presenti il sindaco Davide Burchi, gli assessori Renato Pilia e Sandra Aresu, la segretaria Comunale Alessandra Pistis, Il capo della polizia locale Antonio Murru e il responsabile dell’ufficio affari generali Giorgio Altieri. Lo stemma precedente risale ai primi anni 90 e non era ufficiale - l’ufficio preposto aveva respinto la richiesta di approvazione nel 2008 per via di alcune incongruenze - così l’amministrazione ha iniziato l’iter per la regolarizzazione del nuovo stemma. (p. cam.)

