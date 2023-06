Il nuovo stadio resta in panne 

Una settimana, più o meno, per preparare una prima bozza di accordo di programma. Poi Regione e Comune torneranno a vedersi con le sole parti tecniche (ancora senza sindaco né governatore, né Cagliari calcio) per definire il percorso che consentirà di trasferire le risorse regionali (50 milioni) al Comune per il nuovo stadio. Ma più che una riunione tecnica, così era stata formalmente convocata dalla Regione perché partecipavano soltanto i dirigenti degli uffici coinvolti, quella di ieri mattina tra Villa Devoto e Palazzo Bacaredda si è trasformata in una riunione “politica” che ha certificato, in qualche modo, le distanze che già c’erano. Con l’amministrazione comunale (insieme all’ufficio regionale dei Lavori pubblici) che ha chiesto la possibilità di verificare l’esistenza di un percorso che possa liberare le risorse regionali attraverso un canale esclusivamente dedicato allo stadio (con l'obiettivo di accelerare la partita), e quella regionale che nel ribadire «la necessità di rispettare la volontà del Consiglio» (espressa lo scorso febbraio con la legge Finanziaria) ha risposto sì, che assolutamente ci penserà, ma insomma ha lasciato ampiamente intendere che (salvo ripensamenti) tirerà dritto su una bozza di accordo generale e complessiva, dove oltre allo stadio ci sarà il nuovo ospedale e il nuovo studentato universitario di via Trentino.

L’incontro

Zero a zero e palla di nuovo al centro, quindi: il primo faccia a faccia di ieri tra Comune e Regione per analizzare priorità e valutare i percorsi amministrativi e tecnici di ogni singolo intervento del nuovo stadio è finito così. D’altronde era un incontro interlocutorio e non poteva che finire in questo modo. Anche se sullo sfondo, come detto, resta l’analisi politica. Dopo un’ora e mezza, le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana per visionare i dettagli della possibile intesa. Mentre per il Comune la priorità è quella di far partire la partita dello stadio, rinviando la discussione su tutto il resto a un momento successivo, per la Regione lo stadio, lo ha fatto capire bene la discussione di ieri, è solo una parte dell’intero piano di sviluppo che da sempre promuove Villa Devoto (così ha deciso il Consiglio regionale lo scorso febbraio) che però ha necessità di un itinerario condiviso anche per gli alloggi riservati agli studenti in via Trentino e per il nuovo ospedale. Uno dei nodi riguarda proprio la collocazione dell’ospedale: la Regione chiede al Comune di trovare insieme l'area più idonea per la realizzazione.

Gli effetti

Ipotizzando che questo sarà il tenore dell’accordo di programma che la Regione proporrà la settima prossima, che cosa significherebbe per il Comune? L’accordo di programma dovrà essere votato in Consiglio e, certo, non sarà facile gestire i maldipancia di molti consiglieri di maggioranza (oltre che di opposizione) che si ritroverebbero a votare un documento che, come detto e ribadito in più occasioni, rischia di rallentare l’iter dello stadio. La volontà dell’amministrazione, da tempo ormai, è chiara: continuare a spingere sull’acceleratore per chiudere il procedimento amministrativo per la costruzione del nuovo impianto. Prova ne sia, per esempio, che lunedì 3 luglio inaugurerà la conferenza di servizi, l’ultimo atto prima dell’approvazione del progetto definitivo che servirà al Comune per bandire la gara internazionale (l’obiettivo è pubblicarla in autunno). Dunque il Comune per ora resta alla finestra e aspetta la bozza della Regione ma già guarda comunque avanti: se ci fossero “problemi” sui 50 milioni, infatti, sono in molti a pensare che il sindaco potrebbe trovare i fondi da altre linee di finanziamento. Leggi, per esempio, Giorgia Meloni.

