«Il nuovo stadio pronto entro un anno» 

Tutto pronto per la rinascita del polo sportivo Generale Porcu, grazie al piano di restyling del campo da calcio principale, insieme al campetto accanto che sarà trasformato in un playground in erba sintetica e agli spogliatoi da anni inagibili. La progettazione esecutiva e i lavori sono stati appena affidati a un’impresa sarda. «A marzo del prossimo anno contiamo di far partire i cantieri», annuncia il sindaco Gigi Concu, «e in autunno avremo campi e spogliatoi nuovi disponibili».

Tutti i progetti

Il progetto preliminare c’è già, finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione di euro. L’ultimo step è di qualche giorno fa con l’affidamento dell’appalto per la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori, di competenza della Città metropolitana. Segnali di svolta in una città dove negli ultimi anni regna il caos impianti sportivi, con diverse società costrette a migrare verso campi e palestre dei Comuni vicini - con ulteriori spese per affitti e trasferte - per riuscire ad allenarsi e disputare le gare di campionato. Una fra tutte la palestra scolastica di via Parigi, utilizzata anche dalla squadra di pallavolo che gioca in serie C. I lavori - assicurano dal Comune - sono a buon punto, mancherebbe solo la posa della nuova pavimentazione in tutto il perimetro della struttura sportiva, poi la Selargius 85 potrà tornare di nuovo “a casa”. Buone notizie anche per il campo di Su Planu, dove - oltre all’efficientamento delle torri faro con risorse comunali - è prevista una riqualificazione generale grazie al finanziamento regionale di 300mila euro.

Il campo chiuso

Resta ancora il nodo del campo di San Lussorio, in via delle Ginestre, chiuso da oltre un anno e occupato di recente da una famiglia rom. Un problema più volte segnalato anche dai banchi della minoranza, dai consiglieri Riccardo Cioni e Bernardino Deiana in primis. Dopo lo sgombero immediato, il sindaco ha emesso un’ordinanza per sistemare l’impianto sportivo e riaprirlo il prima possibile. «Nei primi mesi del prossimo anno, imprevisti permettendo, sarà di nuovo a disposizione delle società sportive», assicura Concu. «L’area è stata ripulita e bonificata, e c’è un continuo monitoraggio per evitare nuove occupazioni. Inoltre ho chiesto agli uffici di provvedere al riallaccio delle forniture elettriche e idriche e alla sostituzione di tutte le serrature». Poi verrà eseguita una manutenzione straordinaria di spogliatoi e uffici, con 50mila euro stanziati di recente in bilancio. «L’obiettivo», conclude il sindaco, «è avere tutto il patrimonio sportivo del Comune moderno e in sicurezza entro il 2025».

RIPRODUZIONE RISERVATA