Il nuovo stadio cambia volto a Sant’Elia 

Il lungo iter di approvazione del nuovo stadio del Cagliari arriva al rush finale. Senza annunci in stile hollywoodiano, o grandi proclami, ma con l'intenzione chiara di provare a regalare il prima possibile ai cagliaritani e alla Sardegna un nuovo impianto a “cinque stelle” e un nuovo volto ai quartieri di Sant’Elia e San Bartolomeo (grazie al riassetto urbanistico collegato al nuovo impianto). È questo il piano del Comune che per giovedì prossimo ha riunito il tavolo per l’ultima tappa della conferenza di servizi decisoria, quella che da lì in poi porterà all'approvazione del progetto definitivo. Tradotto: gara pubblica internazionale. Parallelamente si muove anche la Regione: lo scorso 27 ottobre ha dato avvio al procedimento per la Via, la valutazione di impatto ambientale, che rappresenta l’ultimo “ostacolo” tecnico alla realizzazione del nuovo impianto. Un documento che, salvo imprevisti, potrebbe arrivare già alla fine dell’anno o all’inizio di quello prossimo.

Il nodo da sciogliere

Certo, resta ancora il groviglio più districato da sciogliere: quello (politico) relativo ai 50 milioni di euro che il Comune aspetta ancora dalla Regione. Nonostante, infatti, il dialogo tra Villa Devoto e Palazzo Bacaredda per definire la partita delle risorse (il famoso accordo di programma) sia interrotto dagli inizi dello scorso luglio, sembra proprio che una via di fuga ci sia. E non è legata al famoso piano B , cioè le risorse (2 miliardi di euro) che il Governo spalmerà nel Paese (Cagliari compresa) per l’impiantistica sportiva in vista di Euro 2032. In questo caso l’operazione è legata al futuro governatore della Regione. Il concetto lo spiega un autorevole esponente di centrodestra. «Chiunque sarà eletto presidente», che sia di centrodestra o di centrosinistra non cambia, compresa la riconferma del governatore uscente, «difficilmente non metterà sul piatto i 50 milioni. Anche perché», aggiunge, «su questo c’è una pronuncia del Consiglio regionale». Si vedrà.

Rigenerazione urbana

Intanto si lavora per chiudere la partita tecnica il prima possibile ed essere pronti quando arriveranno i soldi. Così va avanti l’iter amministrativo per il progetto di rigenerazione urbana voluto dal Comune: l’abbattimento del viadotto di viale Salvatore Ferrara, che servirà a «ricucire» i quartieri di San Bartolomeo e Sant’Elia col resto della città e le opere di compensazione previste dal progetto che prevedono nuovi percorsi e nuove aree verdi. Per questo motivo, sarà demolito il tratto di viale Ferrara davanti ai “palazzoni” e al suo posto sarà realizzato una nuova strada a raso (che passerà dalle attuali sei a quattro corsie), con marciapiedi rialzati, e una nuova maglia viaria che serve a risolvere l’accessibilità al quartiere e alla parte contigua al nuovo stadio. L’area in cui si interverrà è grande oltre 38mila metri quadrati: la riqualificazione passa anche attraverso la realizzazione di un “parco verde” accessibile e aperto a tutti, grazie alla piantumazione di 100 nuovi alberi. Un’accessibilità garantita a diversi livelli (carrabile, pedonale e ciclabile) mediante la connessione al sistema delle piste ciclabili esistenti e la riqualificazione delle aree destinate ai parcheggi. Senza considerare che all’interno del Parcheggio Cuore l’anno prossimo cominceranno anche i lavori per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport (finanziato con fondi Pnrr, comunali ma soprattutto con i 13,5 milioni messi a disposizione dalla Regione). «Per noi lo stadio è un elemento centrale non solo perché Cagliari e la Sardegna meritano uno stadio moderno ma soprattutto per la rigenerazione urbana dei quartieri di Sant’Elia e San Bartolomeo», dice Giorgio Angius, vicesindaco e assessore all’urbanistica. Arrivati al rush finale, ora mancano solo i soldi. ( ma. mad. )

