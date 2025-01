«Il nuovo stadio? Avanti tutta» 

Il governo centrale c’è, il dialogo con la Regione pure, non manca il trait d’union eccellente che mette insieme i tasselli del puzzle istituzionale. Turismo legato allo sport, i grandi avvenimenti sportivi, le opere da realizzare, per il ministro dello Sport Andrea Abodi quelle di Cagliari sono ventiquattro ore di full immersion sulla realtà sarda e lui, come d’abitudine, ci mette la faccia e sa cosa dire. «Lo stadio di Cagliari? Vogliamo il cantiere aperto entro l’anno». «Il nuovo palazzo dello sport? Ci siamo, seguo la questione direttamente». «I grandi eventi e il turismo? Un binomio fondamentale anche su scala nazionale». E dopo l’incontro con la presidente della Regione, le parole di Alessandra Todde sottolineano un altro passaggio che sa di sinergia: «Ci siamo confrontati su come organizzare insieme le politiche giovanili, sugli impianti sportivi e sulla promozione sportiva, condividendo programmazione, dati e risorse».

Questa mattina, Abodi incontra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta, i due fronti – stadio e palazzo dello sport – sono aperti e ora è il momento di calendarizzare l’avvio delle opere.

Prima tappa

Abodi è sbarcato a Cagliari intorno alle 10.30. Era stato il numero uno del tennis italiano, Binaghi, a organizzare il primo faccia a faccia fra il ministro e l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, nel novembre scorso, con l’impegno del titolare dello Sport di fare un salto nell’Isola per cercare di chiudere le pratiche rimaste aperte. Detto e fatto, Cuccureddu ha ricevuto nella sede dell’assessorato in viale Trieste Abodi, Binaghi e Bruno Perra, numero uno regionale del Coni. Lungo incontro, diversi i temi sul tavolo, dal turismo legato ai grandi eventi sportivi (con un nuovo protocollo legato ai finanziamenti delle manifestazioni da parte di Stato e Regione) agli impianti. Lo stadio di Cagliari in primo piano: «Rappresenta un obiettivo da perseguire con grande determinazione, ormai siamo al decimo anno, ho visto nascere quel progetto con il presidente Giulini e mi auguro che questo sia l'anno decisivo. Vogliamo vedere il cantiere entro la fine dell'anno», ha detto Abodi, salutando il recente accordo fra Comune e Regione: «Penso che darà una spinta decisiva, l’impegno di tutti gli attori in campo, a partire dal presidente Giulini e il Cagliari Calcio, possa consentire il raggiungimento di questo obiettivo al quale anche noi stiamo cercando di dare un supporto. Questo vale, sia chiaro, per Cagliari ma anche per gli altri progetti che si stanno sviluppando nel resto d’Italia». Non solo: «Il 2025 dovrebbe essere anche l'anno della demolizione del vecchio Sant'Elia, la volontà del club è fortissima e io sono convinto che anche con il supporto che daremo con un fondo, con le garanzie, con i contributi in conto interessi si darà un'accelerazione definitiva a questa vicenda».

Sport e turismo

Era stato il filo conduttore dell’assessorato di Gianni Chessa, nella legislatura precedente. E anche il titolare attuale, Franco Cuccureddu, non discosta la sua politica dalle ricadute sul territorio che possono sviluppare i grandi avvenimenti sportivi nell’Isola. Lo ha sottolineato Abodi: «Gli avvenimenti sportivi sono un fattore di economia territoriale, ma anche di interesse nazionale. Sarà fondamentale trovare un metodo perché Stato e Regioni collaborino». Quindi, la programmazione: «Apprezzo quello che la Regione sta cercando di fare da diversi anni, noi daremo il nostro contributo». Insomma, il governo c’è e lo sport è visto, anche dall’altra parte del Tirreno, come un grande motore che può far girare l’economia isolana.

