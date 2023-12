Il nuovo sottopasso? Allagato 

È bastata una pioggia leggera per allagare il sottopassaggio pedonale inaugurato il 27 novembre scorso. Un’opera nuova di zecca che ha palesato subito qualche problema. Sull’asfalto si è formata una grande pozzanghera e la foto ha fatto il giro dei social scatenando proteste e polemiche. Il nuovo sottopassaggio, sia la parte carrabile che quella pedonale, era molto atteso dai cittadini. Dopo tanti anni si stanno concretizzando gli interventi per mettere in sicurezza le tre zone del paese dove sono presenti altrettanti passaggi a livello. Nelle ultime settimane è cambiata anche viabilità.

La polemiche

«Un segnale davvero preoccupante. L’opera è stata appena conclusa e presenta già dei problemi», afferma Carlo Pahler, consigliere comunale di minoranza. «Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte dei cittadini – aggiunge – sono preoccupati. L’allagamento non rappresenta certo un buon segnale. Tra le altre cose è accaduto in una giornata in cui la pioggia non era particolarmente intensa. Forse gli amministratori che hanno guidato il paese negli anni scorsi ci avevano visto giusto, quando chiedevano controlli e verifiche. Bisogna vigilare con attenzione e non sottovalutare quanto accaduto nei giorni scorsi. C’è il rischio la parte ovest del paese in caso di forti temporali possa restare isolata».

L’assessora

«L’allagamento ha interessato solo la parte ciclabile del sottopassaggio – sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici Moralvia Montis – ma il problema è stato risolto dopo due ore dai tecnici di Rfi, che si occupa anche delle manutenzioni». L’esponente della Giunta guidata dal sindaco Gabriele Littera si sofferma anche sulla nuova viabilità. «Ribadisco che la situazione è monitorata in continuazione – continua – le verifiche vengono effettuate in collaborazione con l’Università di Cagliari. Tutto è sotto controllo. Chiaramente con il passare del tempo si faranno tutte gli accertamenti e non è escluso per possano esserci dei cambiamenti. L’importante è garantire in ogni momento la sicurezza dei cittadini». (f. p.)

