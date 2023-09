Il nuovo skatepark? «Troppo pericoloso» 

Il tanto atteso skatepark è quasi completato ma ci sono già i primi problemi. Gli appassionati del paese che hanno atteso con impazienza questa struttura si lamentano per non essere stati coinvolti nella progettazione, il che ha portato a misure, curve e angoli errati che potrebbero rendere il parco pericoloso e inutilizzabile. Si teme dunque che l’omologazione possa essere negata.

I difetti

In paese si praticano skateboard, la mountain bike e il trial. Dopo anni di richieste, il Comune ha stanziato circa 50 mila euro dai fondi Pst per costruire questo impianto che sostituirà il vecchio, realizzato nel 2013 ma smantellato nel 2019 per problemi di sicurezza. Tuttavia, alcuni atleti hanno notato difetti. Mattia Murgia, biker, si sofferma sulla struttura in cemento: «Misure, curvature e angoli sono sballati, con rampe vicinissime, cemento non quarzato ma intonacato». Il campione di street trial Enrico Spano aggiunge: «L’intonaco, molto ruvido, si sgretolerà in poco tempo e sarà pericoloso in caso di caduta». Il problema sarebbe anche dato dalla polvere che si creerebbe e che non renderebbe possibile il grip, sia per gli skate sia per le bici. Gli atleti protestano per non essere stati consultati durante la progettazione.

I problemi

Lo skater Marco Garau dice: «La struttura presenta sporgenze pericolose e manca di vie di fuga», aggiungendo che il cemento mostra già segni di deterioramento. «Anni fa avevamo consegnato un progetto per fare presente - a grandi linee - quel che un park richiedesse», chiosa Murgia che si sofferma sulle tecniche di costruzione: «Il cemento va gettato a spruzzo e lisciato subito. Chi ha fatto il progetto, non conoscendone le modalità, ha creato cassaforme in cemento armato, poi intonacate». Giulio Casadio, che pratica bmx, aggiunge: «Nella struttura centrale è stata lasciata una interruzione del “muretto”. Questa lo rende inutilizzabile per bici e skate, ed estremamente pericoloso perché, se si dovesse cadere salendo la rampa, troppo ripida, gli spigoli vivi sarebbero un problema».

La risposta

L'assessore allo Sport Marcello Fanari ha risposto alle preoccupazioni dichiarando che valuterà la situazione: «Progettista e direttore dei lavori hanno assicurato che tutte le regole per un impianto non agonistico sono state rispettate». Fanari ha sostenuto che si valuterà, con il regolamento di utilizzo, se emergeranno le criticità. Il regolamento verrà portato a breve in commissione.

