«Il nuovo skatepark? Si sbriciola» 

L’apertura dello skatepark nei giardini comunali Joyce Lussu di Guspini doveva portare entusiasmo tra gli appassionati ma non è passata inosservata l’insoddisfazione per le condizioni della nuova struttura. Molti raccontano: «Il cemento è ruvido e scivoloso. Si sfalda, con nubi di polvere che si sollevano durante l’utilizzo». Il Comune dunque ha dovuto contattare la federazione rollistica per verificare se e quali modifiche siano necessarie.

I problemi

L’impianto – aperto lunedì – ha richiamato i tanti appassionati, molti dei quali già durante i lavori avevano fatto emergere le proprie preoccupazioni. «Ecco il risultato di una costruzione poco attenta, si sgretolerà completamente visto che già dai primi utilizzi si solleva della polvere quando pattiniamo», dice Marco Garau. «Ad appena sei giorni dall’apertura la struttura mostra segni di degrado e tra qualche mese dovranno rimetterci mano: si sta sbriciolando. Nel frattempo decine di ragazzi sono caduti a causa della scivolosità, riportando abrasioni per via del cemento che è ruvido e non è idoneo a impianti di questo genere», aggiunge Enrico Spano. I ragazzi temono anche l’effetto delle piogge. Un consigliere comunale di maggioranza, Filippo Usai, condivide le preoccupazioni degli skater: «Considerando che da circa quindici anni abbiamo un gruppo di ragazzi interessati a questo sport e che lo praticano costantemente, avrebbero dovuto essere ascoltati e presi in considerazione. Invece, sembra che si sia ignorato il loro contributo».

Le regole

Il Comune di Guspini ha rilasciato una serie di regole di utilizzo dello skatepark che sono state affisse in prossimità dell’impianto: «Le strutture sono pensate unicamente per l’utilizzo con skateboard e pattini in linea o quad», si legge. «Obbligatorio il casco protettivo, le altre protezioni sono obbligatorie se minorenni, divieto di accedere in caso di maltempo, divieto di videoregistrazioni». Tuttavia, sembra che siano già necessari i primi interventi: «Siamo in contatto con un esperto della federazione rollistica, e se riterrà opportuno, siamo pronti a modificare o integrare la struttura – assicura l’assessore allo Sport Marcello Fanari –. Inoltre si è discusso un ulteriore regolamento che dovrà essere approvato. Continueremo a prestare attenzione alle esigenze degli appassionati e attendiamo il parere degli esperti».

