Il nuovo segretario Pais: una Lega forte è utile a tutti 

«Una Lega forte serve a tutta la coalizione». Michele Pais, neosegretario del partito di Salvini, racconta la sua idea di alleanze in un’intervista. Partito unico col Psd’Az? «Vedremo, l’obiettivo è radicare il nostro progetto politico». Consensi in calo? «Il problema è più generale, bisogna far tornare la gente a votare». Intanto il centrosinistra lo invita a scegliere: mai successo che un presidente fosse segretario di partito, limita la sua indipendenza, deve scegliere fra i due ruoli.

