Il nuovo scambio di prigionieri non ferma i missili russi su Kiev 

Kiev. Con la tregua che resta un miraggio, le bombe continuano a farla da padrone in Ucraina. L’ultima serie di raid russi su diverse parti del Paese ha provocato 13 morti e oltre 50 feriti, mentre Kiev è stata investita da una pioggia di droni e missili, in uno degli attacchi più massicci sulla capitale dall’inizio dell’invasione. L’ennesima dimostrazione, secondo Volodymyr Zelensky, che il Cremlino non vuole la pace. L’offensiva di Mosca non si è fermata neanche nei giorni dello scambio di prigionieri, che sta proseguendo nel rispetto dell’intesa sottoscritta tra le due parti a Istanbul.

Kiev, nelle prime ore che hanno aperto il 40° mese di guerra, è stata svegliata da raid in diverse ondate condotti dalle forze armate nemiche: 14 missili balistici e 250 droni in totale, ha fatto sapere l’aeronautica militare ucraina. Con i primi boati i residenti sono corsi a nascondersi nelle stazioni della metropolitana, ma l’allerta aerea è durata più di 7 ore. Le autorità russe, che in precedenza avevano minacciato rappresaglie per i ripetuti raid ucraini oltreconfine degli ultimi giorni, hanno comunicato di aver preso di mira «imprese del complesso militare-industriale» e «posizioni dei sistemi antiaerei Patriot» consegnati dagli Stati Uniti all’Ucraina. Zelensky invece ha affermato che «con ogni bombardamento il mondo si convince che la ragione del protrarsi della guerra risiede in Mosca». E ha quindi lanciato un nuovo appello a Usa ed Europa per aumentare la pressione sulla Russia con nuove sanzioni, che la costringano a un cessate il fuoco.

