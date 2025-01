Il nuovo salotto di via Roma tra verde, giochi, luci e fitness 

Ormai è soltanto una questione di dettagli. Qualche cosa ancora da sistemare soprattutto sul parco urbano, quello che in origine sarebbe dovuto essere una promenade verde (e forse più avanti lo diventerà), quindi l’ultima parte dello studio sulla viabilità parziale per capire fino a dove le auto potranno arrivare. Ma per la nuova via Roma, almeno il tratto riqualificato (dal Consiglio regionale a via Barcellona) ci siamo: il Comune ha cominciato giovedì scorso a illuminare l’area, con luci soffuse e delicate come se fosse un salotto, il segnale che ormai dopo quasi due anni di lavori, la piazza disegnata da Stefano Boeri per avvicinare la città al mare sta per diventare realtà. «Ci siamo quasi», fanno sapere dal Comune. «Stiamo facendo le prove sull’illuminazione, tutti i collaudi. L’obiettivo e riaprire quanto prima», aggiungono.

Un segnale

L’amministrazione vuole dare un segnale alla città. Anzi due: di fronte all’insofferenza dei cagliaritani per il protrarsi dei lavori che hanno rivoluzionato (in peggio) viabilità e traffico (si parla di un anno di ritardo rispetto alla fine dei lavori originariamente ipotizzata), cerca di accelerare e aprire la parte riqualificata. Nono solo: vuole provare a chiudere in fretta tutti i lavori, e cominciare appena possibile a lavorare sul secondo tratto, quello tra via Barcellona e il largo Carlo Felice in modo da riaprire completamente via Roma. Su questo, nessuno fa previsioni sulla fine dei lavori: la scorsa estate si era ipotizzato un termine, l’inizio di quella prossima. Il Comune cercherà di rispettarlo, sapendo però che le incognite, trattandosi di un’opera pubblica di questa rilevanza, sono dietro l’angolo. Anche se, come più volte detto, la seconda parte di via Roma sarà meno “impegnativa2 della prima perché, banalmente, non ci saranno da realizzare le vasche di laminazione per il contenimento e il riutilizzo delle acque piovane. Si tratterà solo di scavare per realizzare i nuovi sottosterzi, quindi la nuova pavimentazione e via.

Le ipotesi

Che cosa realmente aprirà, per il momento non è definito. Nel senso che, oltre al tratto di strada che va da piazza Amendola a via Barcellona, il Comune valuta la possibilità di aprire fin da subito le aree (finite) attrezzate con i giochi e gli attrezzi per il fitness, recintate con alcune siepi, e tutta la parte del prato verde lungo il “parco urbano”. Di sicuro bisogna completare lo studio della viabilità per garantire la circolazione e capire come e dove far passare le auto all’interno della Marina, una volta entrate nella nuova via Roma. Lunedì prossimo ci sarà l’ultimo sopralluogo dei tecnici che dovrebbe sciogliere il nodo dei tempi.

Il dibattito

Via Roma illuminata come un salotto elegante riaccende il dibattito in Consiglio comunale. «In attesa di poterne valutare l’aspetto funzionale, posso dire che nel complesso la realizzazione, almeno esteticamente, pare gradevole», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «In passato ho detto che ci si trovava di fronte a una buona idea – l’inserimento del verde per combattere le isole di calore, ad esempio – progettata male per via di condizionamenti vari e realizzata peggio. Ora direi che è stata realizzata meno peggio dell’immaginato. Anche se resterà, salvo cambiamenti, un progetto monco per via della rinuncia al “tunnel-trincea” e forse al non aver ripreso l’idea del parcheggio sotterraneo. Passiamo dal sogno della grande piazza sul mare alla piazzetta tra binari e carreggiata», aggiunge. Decisamente contrario è Giuseppe Farris, CiviCa 2024: «Per giudicare la realizzazione di un opera pubblica come questa non ci si può fermare a una valutazione solo di carattere estetico, bisogna verificare se rispetta l'identità dei luoghi e se esprime una funzione sociale. A me sembra che la nuova via Roma non soddisfi nessuno di questi due requisiti, da una parte infatti stravolge l'impianto ottocentesco, dall’altro trasforma il decumano di Cagliari, il principale asse di collegamento tra est e ovet in uno stradello, con la conseguenza che verrà prodotto un ulteriore innalzamento dell'inquinamento e dei tempi di percorrenza. E che dire della installazione delle aree fitness a due metri dai binari della metro? . Si è tarsformato un luogo, uno dei principali della città, in un non luogo».

