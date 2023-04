Il nuovo romanzo dell’ex sindaco Pili 

Da sindaco a romanziere. Abbandonata la politica la seconda vita di Aldo Pili, ex primo cittadino, è ormai nella letteratura. Tanto che è già al suo quarto romanzo.

L’ultimo – che si intitola “Attraverso il molo” – sarà presentato domani alle 19 nel corso della rassegna culturale Rot’ Art, nel locale Olivarium in via Ottaviano Augusto a Sestu. Il romanzo racconta una storia ambientata a Cagliari, nei primi anni 2000: quella di Camilla, insegnante elementare, e Aldo, funzionario assicurativo, coinvolti nelle problematiche legate a lavoro e famiglia. I due fanno del loro meglio, con le capacità e gli strumenti acquisiti in una vita, ma si trovano in una società che non riconosce più i loro valori come tali. Rot’ Art è giunta alla tredicesima edizione ed è organizzata dall’omonima associazione culturale. Alla presentazione interverranno la professoressa Luisa Marci Corona, insegnante, e Fabrizio Serra, giornalista.

