Il nuovo questore ricorda l’agente eroe 

Salvò migliaia di ebrei in fuga durante la Seconda guerra mondiale, per poi essere deportato a Dachau dove morì nel 1945. Quartu anche quest’anno ha celebrato la memoria di Giovanni Palatucci, il vice Questore di Fiume, con una cerimonia svolta ieri mattina nei giardini di Via Fiume, davanti alla targa e all’ulivo a lui dedicati. Presente il nuovo Questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro nella sua prima uscita pubblica: «Palatucci – ha detto – pagò con la vita l’incrollabile volontà di essere d’aiuto al prossimo. Mi piace pensare, e ne sono certa, che lui fosse proprio uno dei 36 giusti narrati nella tradizione ebraica». Un’iniziativa «bella e giusta», le parole del sindaco Graziano Milia, «per mantenere viva una memoria che non dobbiamo mai perdere, l’unico antidoto al ripetersi delle tragedie del passato». Presenti anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni e il Prefetto Giuseppe De Matteis.

