Il nuovo questore: «Essere qui è un grande onore» 

Ha preso servizio ieri il nuovo questore, Fortunato Marazzita, che succede ad Alfonso Polverino. In Sardegna da circa 25 anni, prevalentemente nella provincia di Sassari, ha ricoperto molteplici incarichi. Poi ha fatto il vicario a Oristano e Sassari. Ora l’arrivo a Nuoro. «Questa terra mi è entrata nel cuore», dice. Calabrese di origine, Marazzita ha alle spalle un lungo percorso professionale che lo ha visto operare tra la Liguria e la Toscana, prima di tornare in Sardegna. «Arrivo a Nuoro da dirigente superiore. Per me è un grande onore essere questore di questa provincia». Ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal predecessore, aggiungendo: «Mi riconosco molto in questa terra, e vedo affinità tra la Sardegna e la mia Calabria». Sottolinea che «la sicurezza è un bene comune, un diritto di tutti. Come Polizia siamo chiamati a dare risposte per primi, ma è fondamentale la sinergia con tutte le istituzioni». Ha ribadito la centralità della prevenzione ricordando che «Nuoro non presenta un indice di criminalità elevato, ma ci sono dati significativi in reati specifici come omicidi, lesioni personali, stupefacenti e atti intimidatori. Serve un’analisi approfondita».

