«Il nuovo Puc rilanci il centro storico» 

Mentre si avvicina l’approdo in Consiglio comunale del Puc, i monserratini immaginano la città del futuro ed esprimono i loro desideri. Si partirà dal centro storico. Amelia Murtas, 51 anni, di cui 20 a Monserrato, abita in via Seneca. «Nella zona dove vivo ci sono diversi magazzini, alcuni dei quali inutilizzati, chiusi da anni, probabilmente perché i proprietari non sanno più come adoperarli», racconta. «Visto che potranno essere trasformati, non sarebbe male se diventassero unità ricettive, magari bed and breakfast; si vedrebbero più turisti che, anche se poi vanno a visitare Cagliari, potrebbero decidere di alloggiare qui per i prezzi più economici. So che ci sono proprietari di magazzini che vorrebbero realizzare unità abitative, lo potranno fare col Puc, ma preferirei venissero utilizzati come strutture ricettive».

Le voci

Riccardo Pintus invece abita a Su Tremini, località divisa dal resto dell’abitato dalla strada statale 554. Per questa zona il Puc prevede di dare un’impronta commerciale come a Sestu, attirando quindi imprenditori che vorranno investire. Riccardo Pintus, 38 anni, lì ci vive e pensa che le attività commerciali gioverebbero, «ma anche la costruzione di nuove abitazioni ci renderebbe meno isolati. Mi immagino che Su Tremini diventi come Barracca Manna, che un tempo era priva di servizi e, come conseguenza diretta della costruzione di nuove case, sono stati rifatti i sottoservizi, messe le fognature, e asfaltate le strade, che qui sono tutte sterrate, piene di fossi e quando piove diventa un pantano impraticabile». Stesse criticità nella confinante strada di S’Ecca e S’Arena, dove abita Diego Nieddu, 43 anni. «Se in quest’agro nascessero strutture ricettive e, perché no, anche strutture di accoglienza per i famigliari dei pazienti del Policlinico, ci sarebbe un po’ più vita, rispetto al mortorio di adesso», chiosa. «Io preferirei potesse sorgere un albergo, qualche ristorante e una casa dello studente che ospiti i fuorisede che frequentano la Cittadella universitaria». Anche lui ritiene che questi servizi sarebbero fondamentali per l’urbanizzazione dell’agro. «Se gli imprenditori vogliono investire qui o se si punta a creare strutture per studenti o famigliari di pazienti del Policlinico, automaticamente si dovranno fare le strade e i sottoservizi. Quindi ben vengano queste cose, aspettiamo da sempre di poter vivere come il resto della città».

I giardini

Chi abita in periferia, come Denise Melis, 47 anni, che vive in via Triario, una traversa di via Decio Mure, confida nelle riqualificazioni delle aree abbandonate, come previsto dai Piu, i Piani integrati urbani, uno strumento urbanistico altrettanto importante: «Ultimamente stanno rifacendo alcune aree verdi incolte, ma ce ne sono anche altre che necessitano di cura. Perché non trasformare qualcuno dei vari campi incolti di via Decio Mure, in una piazzetta con attrezzi ginnici e giochi per bambini?».

