Il nuovo Puc prende forma dopo 29 anni 

Svolta urbanistica a un passo a Quartucciu. Il Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento del Piano urbanistico comunale (Puc) per adeguarlo a quello Paesaggistico regionale (Ppr). «Un intervento che rappresenta un momento chiave per la pianificazione del territorio, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo ordinato, sostenibile e in linea con le esigenze della comunità», commenta l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu.

Il nuovo piano

Dopo un attento lavoro di revisione delle cartografie e delle varianti accumulate negli anni, il Comune ha avviato una gara pubblica per affidare la redazione del nuovo Puc. Una volta conclusa inizierà la vera e propria fase di redazione e infine il piano sarà presentato al Consiglio per una prima approvazione. «Il Puc in vigore risale al 1996 ed è stato nel tempo modificato attraverso varianti e osservazioni. Tuttavia – prosegue Mereu –, l’adeguamento al Ppr rappresenta un salto di qualità, perché consentirà di armonizzare la pianificazione urbanistica con le direttive regionali in materia di tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile».

L’obiettivo è chiaro: coniugare la crescita del territorio con la salvaguardia dell’ambiente, rendendo così Quartucciu una città più vivibile, moderna ed efficiente. «Un aspetto centrale sarà il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, con un’attenzione particolare alle zone periferiche, spesso carenti di spazi pubblici adeguati», aggiunge l’assessore, sottolineando l’importanza di coinvolgere la cittadinanza. «Sarà un percorso lungo e intenso, ma vogliamo affrontarlo tutti insieme».

Cosa cambia

Tra le principali direttrici di intervento, un ruolo di primo piano sarà occupato dalla riqualificazione del parco di Molentargius. «Il progetto prevede l’individuazione di nuovi spazi per la funzionalità ecologica, creando un collegamento armonico tra il parco e il resto del territorio comunale», spiega Mereu.Un altro aspetto chiave sarà il miglioramento dell’assetto urbano, «con interventi mirati sulle aree più degradate e sulle zone periferiche, per favorire una maggiore integrazione con il centro cittadino. Ciò includerà anche una politica di potenziamento delle reti di trasporto pubblico e la creazione di spazi collettivi».Grande attenzione sarà dedicata anche alla tutela delle borgate rurali, attraverso incentivi per la gestione delle aree agricole. «L’obiettivo è evitare la frammentazione del territorio e promuovere un utilizzo più razionale e sostenibile delle risorse, garantendo al tempo stesso il mantenimento delle tradizioni produttive locali», conclude l’assessore.

RIPRODUZIONE RISERVATA