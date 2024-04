«Il nuovo Puc in Aula entro tre mesi» 

Il Puc adottato tre anni fa dalla precedente amministrazione torna in auge, mentre quello del futuro fermo ai box in attesa di un ricalcolo sugli spazi da dedicare al settore turistico: l’unica cosa certa, per ora, è che il Piano urbanistico comunale di Pula divide maggioranza e opposizione.

In Aula

Durante l’ultimo Consiglio, la maggioranza del sindaco Walter Cabasino ha votato compatta la riadozione dello strumento urbanistico confezionato tre anni fa dall’amministrazione guidata da Carla Medau. La soluzione – scelta per evitare la scadenza delle norme di salvaguardia - non è piaciuta ai consiglieri di minoranza di “Siamo Pula”. «Mi chiedo il senso di riadottare un Puc che ha ricevuto diverse osservazioni da parte della Regione e degli altri portatori di interessi alle quali non è stata data alcuna risposta – dice la capogruppo Ilaria Collu -, il documento necessità di diverse modifiche e oltretutto sarà stravolto per scelte politiche dall’attuale amministrazione». Il porticciolo turistico, per esempio. , vedrà la luce a Porto Agamu.

«Lo stratagemma adottato dalla maggioranza – chiude Collu – ingesserà ulteriormente lo sviluppo edilizio di Pula, mettendo in difficoltà un intero settore, bloccando i progetti di tanti cittadini».

Il dibattito

Ilaria Collu tira in ballo una sentenza del Tar della Liguria: «Queste misure, che hanno lo scopo di sospendere gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e che siano in contrasto con gli assetti delineati dal nuovo Puc, non possono essere prolungate a lungo. In Aula, il sindaco ha garantito che il loro Puc approderà in Consiglio comunale entro 90 giorni: ci auguriamo sia così, Pula non può permettersi un ulteriore periodo di immobilismo».

Il sindaco

Il sindaco, Walter Cabasino, chiarisce: «Il nostro Puc era pronto, ma lo scorso 25 marzo la Regione ha effettuato un ricalcolo sulle zone F, costringendoci a rimettere mano al Piano. Riadottare lo strumento urbanistico lasciato in dote dalla Giunta Medau è stato un atto dovuto. Così abbiamo potuto evitare la scadenza delle norme di salvaguardia, senza le quali – è bene dirlo – si rischierebbe il far west, e non saremmo in grado di tenere sotto controllo lo sviluppo edilizio del nostro territorio. Siamo al lavoro per dare a Pula uno strumento urbanistico capace di venire incontro alle esigenze dei cittadini e di garantire lo sviluppo turistico fondamentale per un ulteriore salto di qualità. Il Puc tornerà in Aula entro tre mesi».

