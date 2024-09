Il nuovo premier non arriva 

Parigi. Stavolta sembrava quasi fatta, tutto era pronto per l’annuncio del premier, a 59 giorni dalla conclusione delle elezioni legislative. E invece l’attesa del nome di chi dovrà guidare il nuovo governo continuerà. Niente moderati di sinistra (Bernard Cazeneuve) nè di destra (Xavier Bertrand): entrambi sono stati scartati ieri da Emmanuel Macron, così come martedì era stato eliminato il tecnico Thierry Beaudet, qualche ora prima dato da tutti sul punto di essere nominato. La mozione parlamentare che chiede la destituzione di Macron, su iniziativa de La France Insoumise, ha raccolto finora 81 firme. È un’iniziativa simbolica, ma anche sintomatica dello stato d’animo di molti francesi.

Neppure Cazeneuve e Bertrand hanno convinto il presidente. Probabilmente ha contato anche il veto di Marine Le Pen, che ieri ha comunicato al capo dello Stato che avrebbe votato la sfiducia ad entrambi. La leader del Rassemblement National ha ricordato al telefono a Macron le condizioni indispensabili per un voto non negativo del suo partito: rispetto per il Rn e i suoi elettori, riforma elettorale in senso proporzionale, insieme a immigrazione, sicurezza e potere d’acquisto. Il grande silurato è Xavier Bertrand, esponente dei Républicains.

