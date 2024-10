Il nuovo prefetto ricevuto dal sindaco 

Il primo incontro in municipio è servito al sindaco Massimo Zedda per salutare il nuovo prefetto Giuseppe Castaldo e per evidenziare alcune problematiche da prendere in considerazione: «Ho avuto il piacere», ha sottolineato il primo cittadino, «di dare il benvenuto, da parte della città, al prefetto Castaldo. Cagliari è un centro abitato tranquillo ma anche bisognoso, in particolare in relazione ai recenti episodi di disturbo della quiete pubblica, di più controlli e presidi per assicurare la serenità di cittadini e cittadine. Sono sicuro che imposteremo un lavoro collegiale basato sul confronto continuo».

Una visita istituzionale caratterizzata da una condivisione di intenti e da un’ampia disponibilità a lavorare insieme per la città. Il prefetto ha infatti ringraziato per la cordiale accoglienza, assicurando il suo impegno e la disponibilità più completa a rafforzare ogni possibile forma di collaborazione nell’interesse del territorio, allo scopo di individuare e realizzare soluzioni efficaci per la tutela e il benessere della collettività.

Castaldo ha preso servizio ieri. Ha ricoperto, come ultimo incarico, quello di prefetto di Caserta (era anche commissario straordinario del Governo per l’area del comune di Castel Volturno). Originario di Napoli, ha 61 anni e ha preso il posto di Giuseppe De Matteis, andato in pensione.

