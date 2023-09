«Il nuovo porto non è una priorità» 

C’è sempre un porto da rifare in ogni città di mare. Non a Calasetta dove il progetto, è rimasto arenato tra l’elenco di opere pubbliche da finanziare con il Piano Sulcis e la volontà dell’attuale amministrazione comunale di non spostare nemmeno una bitta da quelle banchine, poiché il porto non è nell’elenco delle priorità.

Le polemiche

L’ex sindaco Antonio Vigo, quando era in carica, su quel progetto aveva puntato parecchio. A chi gli chiede che fine abbiano fatto quei documenti, risponde piccato. «La sindaca e l’amministrazione comunale cosa pensano di quell’opera lo hanno affermato a più riprese, l’avevano scritto anche nel loro programma elettorale dove sostenevano che gli amministratori precedenti, cioè noi, eravamo ignoranti e incompetenti e i progetti del nuovo porto erano sbagliati. Quindi - dice Vigo - che fine ha fatto quel progetto, o meglio che intenzioni hanno per il porto, bisognerebbe chiederlo a Claudia Mura che ha già detto che per lei non è prioritario: loro preferiscono le piste ciclabili». L’ex sindaco è consapevole del tempo, piuttosto esiguo, che rimane alla consiliatura in corso e quindi non c’è la possibilità oggi di dare realizzazione al progetto: «Tra le tante cose, avevamo previsto l’approdo unico per Carloforte - dice Antonio Vigo - proprio perché il porto di Calasetta, anche in caso di condizioni meteo avverse, è l’unico che resta aperto ai collegamenti per l’isola di San Pietro. E poi pesca, diporto e infrastrutture correlate come parcheggi e servizi. È rimasto tutto sulla carta e gli operatori economici che vivono dal mare, non mostrano grande soddisfazione».

Il Comune

Se la prossima compagna elettorale per le amministrative che a Calasetta si terranno nel 2024 si giocasse sulla riqualificazione del porto, gli schieramenti promettono di avere argomenti validi. «Non siamo aprioristicamente contrari al progetto - dice la sindaca Claudia Mura - riteniamo che nelle scelte, soprattutto di questo tipo, bisogna coinvolgere tutta la comunità. Manca il piano regolatore del porto e quindi una programmazione congiunta su cosa vorremmo realizzare, ma tutti insieme, non un progetto calato dall’alto e condiviso da pochi». Lo strumento di programmazione portuale che deve essere realizzato dall’autorità marittima d’intesa con il Comune è alla base del futuro del porto di Calasetta». Fra qualche mese l’argomento rientrerà nei programmi elettorali delle liste che parteciperanno alle amministrative. Claudia Mura e Antonio Vigo non escludono la loro partecipazione alla competizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA