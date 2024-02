Il nuovo Ponte Tirso chiuderà 15 giorni 

Gli automobilisti si armino di pazienza, perché i disagi non sono finiti. Anzi, il grosso deve ancora arrivare. Si allungano i tempi per la riapertura della carreggiata sul ponte Tirso che da Oristano conduce a Donigala e, per almeno due settimane, la chiusura sarà totale per consentire l’intervento degli operai.

Corsia chiusa

Sul tratto della Provinciale 54 bis il traffico era stato limitato alla sola corsia di sinistra lo scorso 11 gennaio a seguito del sopralluogo del personale addetto alla vigilanza sulle strade provinciali «per un preoccupante cedimento in corrispondenza di uno dei giunti di dilatazione della struttura». Venti giorni, avevano stimato i tecnici, il tempo necessario per risolvere la criticità e rimettere in sicurezza l’importante asse viario sul quale quotidianamente transitano migliaia di mezzi. «Per effettuare le lavorazioni necessarie alla sostituzione del giunto danneggiato - si leggeva nella determina del responsabile del servizio, Alessandro Serra - è stata contattata con estrema urgenza una ditta specializzata nel settore». A distanza di quasi un mese, in realtà, del cantiere neppure l’ombra.

Nuovi lavori

Pochi giorni fa è stata pubblicata la gara per l’affidamento del servizio di rimozione e sostituzione dei giunti danneggiati. Non più uno ma tre. Dal documento, firmato dal dirigente del settore Viabilità Graziano Plana, si apprende che «da un attento esame eseguito in presenza di transito veicolare si è appurato che tre giunti presentavano evidenti vibrazioni e anomalie tali da far supporre un danneggiamento degli stessi». Costo totale dell’intervento, che sarà affidato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso, 164mila euro.

Chiusura totale

«L’apertura delle buste con le offerte - fanno sapere dagli uffici dell’Ente di via Carboni - è prevista mercoledì 14. Le verifiche tecniche saranno effettuate immediatamente con l’obiettivo di avviare i lavori lunedì 19». Il disciplinare di gara precisa che «il servizio dovrà essere realizzato nel più breve tempo possibile, essendo necessaria la chiusura della strada in uscita da Oristano nord, con grave disagio per la popolazione cittadina». Il tempo necessario è fissato in quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

In caso di ritardo (salvo eventi meteorologici di particolare intensità, tali da pregiudicare la data stabilita per la conclusione) sarà applicata una penale di cento euro al giorno. Calendario alla mano, per poter ripercorrere il ponte Tirso in uscita da Oristano senza limitazioni bisognerà attendere almeno fino alla prima settimana di marzo.

Nuovi fondi

E bisognerà pazientare ancora di più per una radicale messa in sicurezza del cavalcavia. Il progetto è già stato approvato ma, aspetto tutt’altro che secondario, per poter avviare il cantiere si attende l’erogazione dei 7 milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture: un milione e mezzo sarà destinato alla riqualificazione del ponte “nuovo” (ma non privo di acciacchi), la restante parte al versante opposto, che dal Rimedio conduce all’ingresso di Oristano.

