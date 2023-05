Il nuovo ponte di Gonnesa arriva a bordo di un cargo: le travi sono in fibra di vetro  

Il nuovo ponte di Fontanamare a Gonnesa è arrivato a Cagliari via mare, esempio di tecnologia all’avanguardia e di un nuovo modello di logistica. Sono sette le travi lunghe ventiquattro metri, pesanti 36 tonnellate ciascuna, che andranno a costruire il ponte di Fontanamare, crollato nell’aprile di tre anni fa. Le ha costruite la Manini Prefabbricati con nuovi materiali che uniscono le tecnologie alla sostenibilità ambientale e sono state trasportate da Marina di Carrara al Porto canale di Cagliari dal gruppo Grendi. È la prima applicazione di una tecnologia basata su una fibra di vetro, ( Gfrp-Glass fiber reinforced polymers ), che nei manufatti prefabbricati può sostituire l’acciaio rispetto al quale ha un peso specifico inferiore e, a parità di quantità di materiale, incide meno in termini di emissioni di anidride carbonica sui trasporti. Inoltre può essere anche usata in abbinamento al calcestruzzo realizzato con acqua salata marina, limitando l’uso delle risorse idriche. «Il nuovo ponte di Gonnesa nasce dalla determinazione di un team della società di Ingegneria dell’Università di Miami e dalla società che rappresenta la punta di diamante nel settore di prefabbricati in Italia», afferma Manuel Boccolini, Ceo della Manini.

Tecniche di trasporto

Ma l’altra novità è nel trasporto effettuato dal Gruppo Grendi, società che punta sulla logistica su misura, a minor impatto ambientale. La società, che sabato prossimo inaugurerà il secondo magazzino nel Porto canale di Cagliari, ha ideato delle strutture fissate su apposite cassette per consentire il carico sulla nave di queste travi così imponenti evitando il trasporto su un automezzo destinato ai carichi eccezionali durante la navigazione. Una nuova modalità della logistica che consente di ottimizzare i costi, i tempi e le emissioni nocive visto che su una stessa nave possono viaggiare un numero superiore di travi. «Puntare sulla tecnologia delle cassette ci dà la possibilità di trasportare anche manufatti di dimensioni eccezionali», spiega Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi trasporti marittimi, «questo ci consente di sviluppare un’area di mercato così importante programmando partenze con un servizio che abbiamo chiamato Nave Taxi».

Fontanamare rinasce

Il ponte di Gonnesa è un’opera strategica per tutto il territorio. Il crollo aveva impedito l’unica via di accesso in sicurezza al litorale di Fontanamare. La spiaggia, situata nel litorale del Golfo del Leone, rappresenta uno dei luoghi strategici per la valorizzazione e la promozione turistica della costa sud occidentale. (a. f.)