Il nuovo Poetto si mette in mostra 

È ormai quasi tutto pronto nel secondo tratto del Poetto interessato dai lavori di riqualificazione, dalla parte del Lido Mediterraneo.Una lunga distesa verde occupa la parte dell’ex pineta dove fino all’anno scorso c’era spazio solo per la sosta, vietata, tra gli alberi. Ed è già stato completato anche l’ulteriore tratto di pista ciclo pedonale. Sistemate anche le panchine.

I prezzi

Il lungomare assume così sempre più il suo nuovo volto ma continua a fare i conti con i problemi di sempre. Primo tra tutti quello della carenza di posti auto a cui si somma da una settimana, il via ai parcheggi a pagamento stagionali con orario dalle 9 alle 19. «Io vengo in pullman e per fortuna non ho di questi problemi», dice Anna Tagas, 22 anni, mentre raggiunge la spiaggia davanti alla Bussola con un’amica, «ma pagare per parcheggiare l’auto un euro all’ora o 5 euro per l’intera giornata, francamente mi sembra troppo. Le strisce blu possono anche essere giuste per carità ma con un piccolo contributo, non siamo mica a Porto Cervo».Poco distante anche Piero Zilio, 45 anni, è perplesso: «Hanno esteso l’orario della sosta a pagamento dalle 9 alle 19 già dall’anno scorso e francamente mi sembra tanto. Così succede che tutti si riversano a parcheggiare nel lungosaline ed è pericoloso quando devono attraversare la strada ed è un danno per la fauna».

Il ricordo

Mario Aru tassista in pensione, si gode l’ombra di un albero mentre dice: «i parcheggi a pagamento non vanno bene per niente. In primo luogo perché fai un danno a tutti i locali che aspettano questi tre mesi per lavorare: i clienti scappano perché devono pagare anche solo per scendere a bere un caffè e poi non vanno bene per le famiglie che già devono affrontare tante spese». E aggiunge: «in passato non era così, c’erano le piste di go kart, c’era il tiro a segno insomma tutta un’altra cosa». La nostalgia è anche quella di Michele Isola, 74 anni: «io avrei fatto la pineta com’era prima, con tanti alberi. Adesso c’è un bel prato verde ma nemmeno un po’ d’ombra e col caldo non credo che si fermerà nessuno». Marco Deiana è in sella alla sua bicicletta: «la pista mi sembra un po’ più stretta rispetto a prima. E lo spazio per chi corre è proprio attaccato».

Mezzi pubblici

Per Valerio Podda 42 anni invece va benissimo così: «perché questa non è una pista per correre, ma bisogna stare attenti e andare piano. Io sono felicissimo per come hanno fatto il Poetto, mi piace la presenza di tutto questo verde. I parcheggi? Io al mare vengo in bici, poi certo capisco che ognuno abbia le sue esigenze e sarebbe meglio avere prezzi più bassi e incentivare l’uso dei mezzi pubblici».A far storcere il naso è anche la vegetazione delle aiuole del primo tratto realizzato l’anno scorso tra la Bussola e il Lido , che cresce rigogliosa e senza manutenzione: «è tutto abbandonato», evidenzia Isola, «speriamo che non faccia la stessa fine anche la pineta».

