Il nuovo Poetto prende forma, via libera agli ultimi due lotti 

Primo step dei lavori finito, compresa la pineta che ha iniziato a cambiare volto dopo anni di utilizzo come parcheggio di emergenza durante la stagione balneare.

Un tratto di nuovo Poetto quartese che per quest’estate sarà libero da nastri e transenne da cantiere, mentre il Comune incassa l’ultimo parere - positivo - dell’assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione agli altri due lotti del lungomare. «Questo ci consente di allinearci con i tempi del Pnrr e di procedere spediti con l’iter», commenta soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune Antonio Conti. Le risorse - 9 milioni - ci sono, tutti fondi europei chiesti e ottenuti dall’attuale amministrazione comunale per completare il Poetto del futuro, compresi i tratti sino al confine con Cagliari e quello con il Margine Rosso.

«Una riqualificazione in chiave ambientale, oltre che turistica», sottolinea Conti. Promenàde vista mare, con panchine e pergole per le soste all’ombra, passerelle per raggiungere la spiaggia - i deck - pista dedicata a ciclisti e runner con corsie dedicate. E un vero e proprio parco lineare, con una fascia di verde fra chi passeggia e chi preferisce correre o pedalare. Mentre i parcheggi, poco più di mille, vengono spostati tutti nel lato quattro corsie. «Ora si procederà con il progetto esecutivo del secondo tratto, sino al Margine Rosso, dove i lavori inizieranno subito dopo la stagione balneare», assicura l’assessore. L’obiettivo finale - ribadisce Conti - è inaugurare il nuovo lungomare, nel 2026.

