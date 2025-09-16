Il nuovo parroco accolto da una grande folla 

Ad accoglierlo ha trovato una gran folla di fedeli. Da ieri, don Michele Loi è parroco di Perdasdefogu. Dopo nove anni ha lasciato Jerzu, comunità che non gli ha fatto mancare vicinanza nel giorno del trasferimento. Quarantasei anni, originario di Villagrande, alle 18.30 di ieri, alla presenza del vescovo di Lanusei e Nuoro, Antonello Mura, e dei sindaci di Perdasdefogu e Jerzu, Bruno Chillotti e Carlo Lai, ha celebrato la prima messa a San Pietro.

Sabato scorso, durante la sua ultima celebrazione come parroco di Sant’Erasmo, il sindaco di Jerzu gli ha rivolto parole di riconoscenza: «Don Michele è entrato nelle case, nelle famiglie, nel cuore di tutti noi. Ha battezzato i nostri figli, ha accompagnato i giovani nella crescita, ha sostenuto chi era in difficoltà, ha consolato chi viveva il lutto. Non è un addio, ma un arrivederci perché questa resterà sempre la sua casa». Intanto alle 18.30 di oggi, Jerzu accoglierà la sua nuova guida pastorale: don Giorgio Cabras. Reduce da un anno sabbatico a Roma, il 60enne sacerdote di Baunei sarà accompagnato da uno stuolo di suoi ex parrocchiani di Arbatax e da persone con le quali ha collaborato quando era direttore della Caritas diocesana, a conferma della stima che la comunità ha serbato nei suoi confronti. Domani l’ingresso di don Luca Fadda, ex parroco di Perdasdefogu, ad Arzana.

