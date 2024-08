Il nuovo parco preso di mira dagli incivili 

È stato inaugurato a giugno, ma a soli due mesi di distanza il giardinetto di via Venanzio, vicino alla chiesa di San Giovanni Battista della Salle, è già stato preso di mira dagli incivili.

Bottiglie di plastica e di birra lasciate in terra, lattine e le solite cartacce. Si presenta così in questi giorni l'area verde voluta dal Comune al posto del terreno incolto che c'era prima. Il rammarico dei residenti della zona ha preso il posto all'entusiasmo iniziale di quando il parchetto è stato inaugurato. «Non è possibile che ogni volta ci sia gente che deturpa un luogo pubblico, in questo caso un'area di ritrovo di persone che abitano nel quartiere», dice Matteo Piras, un residente. «Ci vogliono controlli assidui nelle aree verdi, soprattutto in quelle di recente realizzazione», aggiunge un'altra abitante, Franca Ibba, «la gente non si siede dove attorno ci sono rifiuti». Il Comune ha promesso maggiore vigilanza anche la notte in varie parti della città.

