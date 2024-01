Il nuovo parco nel mirino dei vandali 

È stato aperto al pubblico due settimane fa ma il parco dell’ex cimitero è già stato preso di mira dai vandali. Cartacce e pacchetti di sigarette sparsi ovunque, mozziconi incastrati tra le assi di legno dei tavoli da picnic, scritte, piantine calpestate e rami spezzati, sporcizia anche sulle panchine.

La rabbia

E così, la gioia degli abitanti della zona per l’apertura della tanto attesa area verde nell’ex camposanto tra via Marco Antonio e via delle Urne, lascia ora spazio al rammarico e alla rabbia verso chi non ha rispetto di un bene pubblico. «Il giorno dopo Capodanno sono andata a passeggiare con la mia nipotina e c’erano residui di petardi ed escrementi di cane», racconta Sara Putzu, che vive nei pressi del parco, «e ovviamente ho fatto a meno di farla giocare nei giochi appena installati, perché certamente non la faccio stare in mezzo alla sporcizia. È un vero peccato, eravamo così contenti, speravamo che l’avrebbero rispettato, invece i vandali sono arrivati anche qui».

Raid continui

Sgomento anche Andrea Cancedda: «L’amministrazione comunale ha fatto un bel lavoro, il parco è bello, c’è tutto ciò di cui le persone e i bambini hanno bisogno per stare all’aria aperta in un luogo dove non si respira smog. Però, il mio timore, e quello di tanti altri, era proprio che prima o poi sarebbero arrivati i vandali a rovinare tutto. E purtroppo è successo, sembrava non vedessero l’ora». Due abitanti di via Marcantonio, che preferiscono l’anonimato, riferiscono che la sera il parco è spesso ostaggio di gruppi di adolescenti che «entrano e combinare di tutto, comportandosi con maleducazione. Un giorno abbiamo chiesto loro di non danneggiare gli arredi nuovi ma ci hanno fischiato e deriso. La sera questo luogo così bello sta già diventando terra di nessuno».

Il Comune

Saverio De Roma, consigliere comunale di maggioranza e presidente della Commissione consiliare Sicurezza, ieri ha commentato così lo scempio: «Abbiamo fatto tanto per realizzare il parco, per il bene di tutti, ma ogni mattina si riscontra questo “porcile”. L'educazione dov’è? Ieri gli operatori di Gesenu per pulire hanno impiegato più di un’ora. E oggi è peggio di ieri. I giovanotti incivili forse non si sono resi conto che ci sono ben quattro telecamere con doppio obiettivo. Confido in un controllo mirato da parte della Polizia locale».

RIPRODUZIONE RISERVATA