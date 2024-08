Il nuovo palazzetto è realta 

Dopo anni di attese e abbandono il palazzetto dello sport di via Verga a San Gavino ha un nuovo look. Sono terminati i lavori di ristrutturazione e manutenzione dell’impianto che ora potrà di nuovo accogliere molte società sportive locali. Mancano solo alcuni ritocchi, ma la prossima stagione sportiva dovrebbe essere salva perché la consegna dei lavori è prevista per il primo ottobre e nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo del sindaco Stefano Altea, insieme agli assessori Fabio Orrù e Riccardo Pinna, e ai responsabile dell’ufficio tecnico del Comune Gigi Mereu con la ditta che ha eseguito l’intervento. «Abbiamo verificato lo stato e la qualità dei lavori, a breve il palazzetto sarà restituito alle nostre società», dice Altea.

L’intervento

È la conclusione di una riqualificazione attesa da anni e ora. I lavori hanno permesso la sostituzione del campo da gioco, il completamento e la sostituzione degli infissi esterni, il ripristino degli intonaci e le tinteggiature, il completamento e la sostituzione dei sanitari, la riparazione e la diversa coibentazione esterna, l’installazione di una nuova cupola apribile in copertura, il ripristino e il consolidamento dei cornicioni. In più c’è stata la sostituzione dell’impianto elettrico e dell’illuminazione.

La procedura

Il consigliere di minoranza Nicola Ennas fa il punto sull’opera che, in qualità di assessore ai Lavori pubblici della scorsa consiliatura, lo ha impegnato a lungo: «L’iter è iniziato nel 2018 e nel periodo della pandemia ha subito un incremento di costi. Con un progetto preliminare definitivo esecutivo di 250mila euro si è arrivati ad un costo complessivo dell'opera di 400mila euro. Considerato il tempo e anche il disagio a cui si può andare incontro con i lavori pubblici, vorrei evidenziare che è stato restituito riqualificato e completato uno spazio indispensabile per la pratica sportiva e dal punto di vista architettonico identitario per la nostra comunità».

In paese

A San Gavino sono tanti i cittadini che fanno sport e sono tante le società del settore presenti e che utilizzano gli spazi dell’impianto di via Verga, tra questi il club Pallavolo Monreale e la Vitalis Basket. A pochi passi dal palazzetto dello sport in via Dante ci sono due campi da tennis comunali e per le attività delle tante associazioni del settore vengono utilizzate anche le palestre di via Foscolo e di via Paganini dell’istituto comprensivo Eleonora d’Arborea. A questi impianti si aggiunge il campo sportivo Santa Lucia e un altro impianto circondato dalla pista di atletica in via Convento.

