Il nuovo nido dell’aquila estinta 

«Il nostro obiettivo è chiaro: ricostituire una popolazione di aquila di Bonelli autosufficiente», premette Elisabetta Raganella, ricercatrice Ispra e coordinatrice del progetto Life Abilas. «In Sardegna questa specie si è estinta tra la fine degli anni Ottanta e Novanta». Quattro esemplari sono stati liberati pochi giorni fa, con la massima discrezione, nel territorio di Bitti. Sì, nell’incanto del parco di Tepilora. L’avventura di Life Abilas, però, è appena iniziata. Il programma imbastito è pluriennale, e punta alla reintroduzione di questo rapace in varie zone dell’Isola. Da nord a sud. «Libereremo circa 8 uccelli all’anno, da qui al 2030», dice Raganella.

Biodiversità

Ricreare una popolazione stabile, in grado di riprodursi. L’ambizioso progetto – portato avanti grazie alla sinergia tra Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Grefa (Ong spagnola), E-Distribuzione, Corpo forestale e agenzia Forestas – garantirà la costante liberazione di aquile, nei prossimi cinque anni. Tra Bitti e Montresta, ma non solo. «Prevediamo la costituzione di ulteriori due voliere», afferma Elisabetta Raganella. «Stiamo facendo tutte le verifiche del caso per individuare i siti più idonei. Il nostro è un progetto comunitario che mira a completare la reintroduzione dell’aquila di Bonelli in Sardegna, partita già nel 2018 con i primi “rilasci” e con quel primo progetto finanziato dalla Commissione europea».

Life Abilas

A ottobre la macchina organizzativa si è attivata. Il nuovo progetto Life Abilas è la naturale prosecuzione del precedente, di quella cooperazione internazionale che dal 2018 al dicembre 2022 aveva impegnato diversi soggetti ed enti pubblici di Spagna, Francia e Italia, con la liberazione in Sardegna di 32 giovani aquile provenienti da centri di allevamento e da nidi naturali di Spagna e Sicilia. «Abbiamo iniziato con un rilascio “fuori stagione” di quattro esemplari – prosegue Elisabetta Raganella – libereremo altre aquile in primavera. Siamo fiduciosi che tutto possa andare nel modo migliore possibile. D’altronde, l’aquila di Bonelli è una specie poco conflittuale con le attività umane. La popolazione locale ha recepito bene la novità, pure nel recente passato».

