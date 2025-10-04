Il nuovo murale di “Crisa” colora le Gallerie Ormus «L’arte porta la rinascita» 

Parte dall’arte la rinascita delle Gallerie Ormus, uno spazio abbandonato nel quartiere di San Benedetto, con tante serrande abbassate, rifiuti e letti improvvisati dei clochard. Nei portici del complesso, progettato negli anni Sessanta dall’architetto milanese Giulio Minoletti, è stato inaugurato ieri “Habitat”, il nuovo murale di Crisa (Federico Carta), tra gli street artist cagliaritani più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

L’opera, ispirata al concetto di inclusione, rappresenta la prima tappa della quarta edizione di “Cagliari Urbanfest – Generazioni Metropolitane”, festival che porta l’arte nei quartieri della città. Il murale è stato realizzato con vernici fotocatalitiche, capaci di assorbire le sostanze inquinanti.

Il progetto nasce dall’incontro con Antonio Orione, amministratore del Gruppo Ena, che ha proposto all’associazione culturale Asteras un intervento per restituire dignità al complesso costruito dal padre. «Da bambino giocavo qui – ha raccontato – e mi dispiace vederlo così. L’idea è offrire una scintilla creativa, un punto di ripartenza».

Dopo mesi di autorizzazioni e dialoghi con il Condominio e l’amministrazione comunale, Asteras ha scelto Crisa come voce artistica capace di raccontare il quartiere senza demonizzarlo. «Cercavamo un autore con un linguaggio urbano in chiave positiva – ha spiegato la presidente dell’associazione, Ivana Salis –. L’arte qui svela: la storia del luogo, la sua pluralità, le persone che lo vivono».

“Habitat” accoglie chi passa con segni vegetali, connessioni, simboli di metamorfosi. «Un invito a entrare – ricorda l’artista –, a immaginare una rigenerazione culturale e sociale». Nella simbologia scelta da Crisa si intrecciano natura e città, linee, radici e nuove energie, in un equilibrio che richiama comunità e inclusività. L’arte pubblica come strumento di coinvolgimento e bellezza condivisa. «È un onore realizzare Habitat, perché questo è uno spazio del mio cuore, dove sono cresciuto insieme alla scena hip hop di quel periodo. I primi miei disegni sono nati qui», ha spiegato Crisa. Per Maria Francesca Chiappe e Matteo Lecis Cocco Ortu, assessori comunali alla Cultura e alla Pianificazione strategica e urbanistica, «i luoghi devono tornare a vivere attraverso conoscenza, associazioni e abitanti. Portare arte e colori significa restituire alla città uno spazio simbolico, crocevia di etnie, studenti e attività che chiedono di riaprire». Con Habitat, le Ormus provano a cambiare pelle: da ferita urbana a laboratorio di inclusione.

