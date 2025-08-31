Il nuovo multipiano è una discarica 

Il nuovo parcheggio multipiano in zona Sant’Antonio, a Iglesias, inaugurato lo scorso gennaio è stato ridotto, in pochi mesi, a una vera e propria discarica, soprattutto al piano coperto. Non solo rifiuti: oltre alle buste lungo tutto il perimetro, alcuni vandali hanno sottratto gli estintori di emergenza, impedendo così un eventuale intervento immediato in caso di pericolo.

Le testimonianze

«La banda di ragazzini si ritrova nel parcheggio per giocare con i petardi – racconta Francesco Errico, che abita a pochi metri dalla struttura e assiste ogni sera ai loro raduni – incuranti del rischio di danneggiare qualche veicolo. Come se non bastasse, hanno rubato gli estintori e trasformato il parcheggio in un letamaio. Non si esclude però che tra i responsabili ci siano anche adulti incivili. I vigili sono venuti, ma i rifiuti sono ancora lì e l’odore invade le nostre case». Aggiunge Maria Pia Tripiciano, un’altra residente del quartiere: «Abbiamo chiesto di mettere almeno dei cestini. Questi ragazzini abbandonano bottiglie di plastica, lattine e persino cartoni della pizza». Oltre ai cestini, i cittadini chiedono al Comune l’installazione dei limitatori di velocità lungo la strada che costeggia il parcheggio: «Molti automobilisti l’hanno scambiata per una pista di Formula 1 – ironizza Errico –. Ogni giorno sfrecciano a tutta velocità per uscire dalla città in prossimità del parcheggio e quotidianamente si rischiano incidenti».

Le indagini

A sostegno dei residenti, il Comune ribadisce l’importanza delle telecamere, presenti anche all’interno del nuovo parcheggio e collegate al sistema di videosorveglianza cittadino, accessibile a tutte le forze dell’ordine. «Abbiamo le immagini di chi ha abbandonato i rifiuti e li stiamo individuando uno a uno – afferma il vice sindaco Francesco Melis –. Abbiamo già effettuato diversi recuperi di rifiuti durante l’estate e la polizia locale, che ha acquisito le immagini, sta applicando le sanzioni previste. Ricordiamo che a Iglesias, se è vero che si verificano ancora abbandoni, è altrettanto vero che la polizia locale sta procedendo con multe fino a 9.000 euro. Consiglio vivamente a tutti i cittadini di fare correttamente la raccolta differenziata: l’abbandono dei rifiuti oggi è un reato e chi non rispetta le regole rischia di doverne rispondere in tribunale». Per quanto riguarda gli estintori sottratti, invece, la questione è ora affidata alle forze dell’ordine.

