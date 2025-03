Il nuovo mondo, istruzioni per l’uso 

I conflitti in corso, i rischi della politica di Trump, l’avvento dell’intelligenza artificiale e le conseguenze sul lavoro. In generale, l’incertezza di questi tempi, cioè il tema dell’incontro organizzato ieri dalle Acli all’Hotel Regina Margherita di Cagliari: “Dove va il mondo?”, il titolo del convegno moderato da Franco Siddi, giornalista e vicepresidente de L’Unione Sarda, e dal giornalista di Radio radicale Antonello De Fortuna. Al tavolo, Antonello Cabras, vicepresidente di Bper, e la stella emergente del Pd, il consigliere regionale della Lombardia Paolo Romano.

Apre Siddi con un aneddoto: «Trentacinque anni fa a Cagliari partecipavo alla festa dell’Amicizia della Dc. C’era Andreotti e disse che non eravamo pronti per la caduta del Muro di Berlino. Quella frase mi colpì, perché in realtà noi volevamo che il Muro cadesse da tempo. Non pensavamo che sarebbero emersi problemi, eppure è stato così. Oggi, ci troviamo di nuovo in una fase di cambiamento e, ancora una volta, non sembra esserci nulla di certo». In questo mare di incertezza, per Cabras «restano comunque alcuni baluardi». Per esempio, «sono certo che il sistema democratico degli Stati Uniti riuscirà a resistere all’attuale amministrazione». Poi, è vero, «all’inizio degli anni ‘90 eravamo convinti che il mondo avesse preso un indirizzo, pensavamo anche che la Federazione russa avrebbe svolto, da lì in poi, la funzione di distributore di energia. Ma non è stato così. Il mondo ha iniziato a scricchiolare, c’è stato l’11 settembre, le primavere arabe». Ora, «bisogna aver chiaro in mente che il mondo è variegato, e se si vuole pacificare, bisogna tener conto di queste differenze che hanno una storia alle spalle».

La comunicazione

Romano, 29 anni, richiama l’attenzione sulla comunicazione e sul linguaggio che oggi «non danno spazio alle argomentazioni complesse». Ed è difficile «spiegare la complessità a chi dialoga attraverso strumenti che non la capiscono». Sullo sfondo, un senso di incertezza dovuto ai dati sul cambiamento climatico, ma anche al fatto che «per la prima volta viviamo nella consapevolezza che la nostra vita non sarà meglio di quella dei nostri genitori». Tuttavia, «non sappiamo cosa vogliamo essere, ma sappiamo cosa non vogliamo diventare».

Inevitabile un passaggio sull’intelligenza artificiale. «Dobbiamo cercare di gestirla», dice Cabras. «Non si ferma il vento con le mani», sostiene Romano, «certo, gli effetti dell’IA possono essere drammatici in un sistema paese lentissimo. Di certo, bisogna rimettere mano al sistema dell’istruzione e della formazione».

Ricette? Antonello Cabras sottolinea che c’è una cosa da non trascurare: «I cambiamenti non spostano un tema cruciale che agli inizi del ‘900 chiamavamo welfare, ovvero come redistribuire equamente la ricchezza prodotta». Romano ha una convinzione: «Dobbiamo andare verso un’Europa federale, anche solo con i paesi che ci stanno, promuovere una riforma dell’immigrazione perché la popolazione invecchia e abbiamo bisogno di forza lavoro». Sulla redistribuzione: «In Italia le rendite sono tassate meno del reddito, una follia. La patrimoniale esiste in quasi tutti i Paesi d’Europa».

