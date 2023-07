Il nuovo miracolo di Giulia: un’ambulanza per i piccoli pazienti 

La nuova impresa, sempre nel nome di Giulia Zedda, la bimba scomparsa nel 2018 per un tumore, è realtà: martedì l’associazione Il sogno di Giulia consegnerà all’ospedale Brotzu la nuova ambulanza pediatrica acquistata grazie alla raccolta fondi avviata dalla onlus. «Finalmente ci siamo riusciti. Martedì sarà bello stare insieme per questo momento importante», sono le parole di Eleonora Galia, mamma di Giulia e presidente dell’associazione attivissima nelle iniziative di beneficenza e solidarietà.

L’ambulanza era pronta da alcune settimane ma c’è stato un intoppo nell’immatricolazione. Ora l’ostacolo è stato superato ed è tutto pronto per la cerimonia di consegna. La raccolta fondi effettuata tramite eventi e concerti ha permesso non solo di raggiungere il budget previsto, ma di superarlo: «Il denaro in più», aveva spiegato Eleonora Galia, «lo utilizzeremo per acquistare attrezzature e presidi medici per gli ospedali pediatrici della Sardegna». L’ambulanza è un Fiat Ducato di colore fucsia. All’interno un gancio per la termo culla per il trasporto dei bambini nati prematuri dal Brotzu e dagli altri ospedali sardi al Policlinico universitario di Monserrato dove c'è la terapia intensiva neonatale. (m. v.)

