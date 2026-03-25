Il nuovo medico arriva da Elini 

A 28 anni poteva decidere di lavorare altrove. Ha scelto un migliaio di pazienti di tre paesi, a una manciata di chilometri da casa. È l’inizio della vita professionale di Beatrice Napolitano, la dottoressa di Elini che rileva il portafoglio pazienti di Santino Pistis, dal primo aprile in pensione. Una vita che la giovane dottoressa di famiglia si è scelta, perché sa che sul territorio c’è carenza di medici e alcune comunità, fra cui la sua, rischiavano di restare orfane di assistenza. È stata l’unica professionista a manifestare interesse rispetto al bando pubblicato da Ares per l’ambito Lotzorai-Ilbono-Elini. Il suo mandato sarà annuale.

La storia

Sebbene la missione abbia un tempo determinato, in attesa dell’assegnazione della titolarità che compete ad Ares, la decisione della dottoressa Napolitano fa felice le comunità, che la attendono a braccia aperte. Riceverà i pazienti (più o meno mille, ereditati da dottor Pistis) nella Casa della salute di Lanusei. «L’amministrazione - dichiara Giampietro Murru, sindaco di Ilbono - è disponibile a concedere un locale a costo zero per prestare servizio anche in paese. Sarebbe importante la presenza della dottoressa, anche e soprattutto a beneficio degli anziani che non si possono spostare a Lanusei. Intanto ringraziamo l’Asl per aver risposto con efficacia a una criticità che si sarebbe manifestata già nei prossimi giorni». La dottoressa condividerà gli ambulatori della Casa della salute con i colleghi Ignazio Casari, Barbara Mameli e Angelo Pili. «Siamo contenti che la dottoressa designata sia ogliastrina», prosegue Murru, che saluta il medico: «Con professionalità ha contribuito a garantire l’assistenza sanitaria nella nostra comunità». Prossima alla pensione anche Silvana Marongiu, segretaria degli studi medici in paese e presenza costante per quarant’anni, già ai tempi di Pasquale Bentivegna: «È stata una colonna portante e punto di riferimento per i pazienti», sottolinea il sindaco.

Sotto controllo

A Ilbono, la dottoressa Rosella Pisanu proseguirà l’attività ancora per un anno e mezzo, fino al 73esimo compleanno. In Ogliastra sono in servizio 36 medici di medicina generale: uno ogni 1.500 pazienti. Gli ambiti carenti sono 7, fra cui quelli di Tortolì e Arzana. Secondo la Asl in Ogliastra l’assistenza sanitaria primaria sia garantita a tutti i cittadini.

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