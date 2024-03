«Il nuovo marciapiede è troppo alto, così la mia edicola finirà sott’acqua» 

Accerchiato e affondato. Alessandro Farci è preoccupato per la sua edicola di piazza San Benedetto, dove sono in pieno svolgimento i lavori di riqualificazione. «Il livello del marciapiede è più alto della base della mia edicola. E chiaro che con le prime piogge finirò sott’acqua».

La rivendita dei giornali è circondata dalle reti di protezione del cantiere. Questa è poca cosa, un minimo sacrificio val la pena soffrirlo per avere qualcosa di più bello. Quello che mi preoccupa è il futuro».

Eppure – così sostiene l’edicolante – i patti erano diversi. «Qui erano venuti il sindaco e gli ingegneri comunali e della ditta che sta eseguendo i lavori. Mi avevano garantito che avrebbero spostato l’edicola di 15 metri dove le opere erano concluse, proprio di fronte alla floricoltura. Il tempo necessario per completare i lavori nel mio spazio».

Qualcosa non è andata per il verso giusto. «I problemi sono sorti al momento della richiesta di slaccio per il trasloco dell’energia elettrica. hanno effettuato sopralluoghi durante i quali ci sono stati scambi molto tesi di opinioni. Alla fine tutto è rimasto com’era e io sono molto preoccupato dall’evoluzione della vicenda».

Oggi il sopralluogo

Per Daniele Olla, dirigente comunale delle Infrastrutture, la situazione è sotto controllo. «Domani (oggi per chi legge) è in programma un sopralluogo in piazza San Benedetto. L’edicola sarà spostata come da accordi dove i lavori sono stati completati, dobbiamo solo avere il nulla osta del Servizio patrimonio dal quale dipende la concessione sull’utilizzo del suolo pubblico».

