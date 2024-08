Il nuovo macchinario che lava le strade del centro storico 

Una sperimentazione, per ora. Per capire la reale efficacia e quali risultati potrà dare. La campagna lanciata dal Comune sulla pulizia straordinaria di strade, piazze e marciapiedi va avanti senza sosta. Ieri il test sulle strade della Marina di un nuovo macchinario, piccolino e supertecnologico, che con spazzole particolari e acqua è in grado di lavare (e igienizzare) il granito. «Nell’ottica del lavaggio costante di strade, marciapiedi, piazze e portici, stiamo portando avanti la sperimentazione dei mezzi che servono per garantire il servizio», spiega l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «L’unica cosa che era prevista nel vecchio bando era lo spazzamento con spazzole roteanti, ma per il lavaggio era necessario rimuovere le auto dai parcheggi. Un sistema che aveva creato difficoltà ai cagliaritani e che era stato interrotto», aggiunge. Accanto ai nuovi piccoli macchinari che lavano le strade piccole e strette del centro (che passano vicino alle attività commerciali), il Comune utilizza le lance per lavare gli angoli dove i macchinari non possono arrivare. «Con sindaco, dirigente e funzionari dell’assessorato», conclude l’assessora, «stiamo facendo sopralluoghi per verificare il funzionamento dei macchinari». Il prossimo bando, infatti, prevederà anche il lavaggio costante delle strade. ( ma. mad. )

