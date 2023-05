Il nuovo lungomare mostra il suo volto 

Un vero e proprio parco lineare fra spiaggia e l’oasi naturale di Molentargius. Tutto in continuità con il lungomare di Cagliari, a parte la fascia verde che - a differenza del tratto cagliaritano - si sta realizzando per separare la passeggiata dalla pista dedicata a ciclisti e runner, ciascuno con corsie dedicate. Non solo, nel progetto sono previste nuove pensiline dei bus e dei punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius, e una distesa verde fra le saline e la spiaggia del Poetto. E tra le priorità c’è anche la rinascita dell’ex pineta, che si cercherà di valorizzare cercando di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada. «Verrà ripristinata e ampliata, e oltre agli storici pini faremo piantare nuovi alberi, sulla base di uno studio che sta portando avanti il team di botanici con i quali stiamo collaborando», ha più volte spiegato l’assessore ai Lavori pubblici.

Cantiere concentrato negli ultimi mesi nel tratto centrale del Poetto quartese, dall’ex Bussola sino al campetto da basket riqualificato lo scorso anno. Fra gli interventi previsti nel progetto complessivo da 12 milioni - che comprende il primo lotto da 3 milioni in corso, e i 9 per gli altri due tratti di lungomare - c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, ma anche passerelle per raggiungere la spiaggia - i deck - che fungeranno da protezione per l’arenile, e la promenàde, con panchine e pergole per le soste all’ombra. Un percorso esclusivamente pedonale, dedicato solo alle passeggiate in relax fronte mare.

Il primo assaggio del nuovo lungomare Poetto è ormai realtà: promenàde pronta, così come la pista dedicata a runner e ciclisti e la fascia verde centrale a due passi dalla spiaggia. In attesa che il tratto fra l’ex Bussola e il Lido Mediterraneo venga liberato da nastri arancioni e transenne. «Da lunedì il cantiere verrà stoppato», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «così come avevamo promesso i tempi sono stati rispettati alla lettera dall’impresa».

Il primo assaggio del nuovo lungomare Poetto è ormai realtà: promenàde pronta, così come la pista dedicata a runner e ciclisti e la fascia verde centrale a due passi dalla spiaggia. In attesa che il tratto fra l’ex Bussola e il Lido Mediterraneo venga liberato da nastri arancioni e transenne. «Da lunedì il cantiere verrà stoppato», conferma l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «così come avevamo promesso i tempi sono stati rispettati alla lettera dall’impresa».

Primo tratto

Cantiere concentrato negli ultimi mesi nel tratto centrale del Poetto quartese, dall’ex Bussola sino al campetto da basket riqualificato lo scorso anno. Fra gli interventi previsti nel progetto complessivo da 12 milioni - che comprende il primo lotto da 3 milioni in corso, e i 9 per gli altri due tratti di lungomare - c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, ma anche passerelle per raggiungere la spiaggia - i deck - che fungeranno da protezione per l’arenile, e la promenàde, con panchine e pergole per le soste all’ombra. Un percorso esclusivamente pedonale, dedicato solo alle passeggiate in relax fronte mare.

Parco lineare

Un vero e proprio parco lineare fra spiaggia e l’oasi naturale di Molentargius. Tutto in continuità con il lungomare di Cagliari, a parte la fascia verde che - a differenza del tratto cagliaritano - si sta realizzando per separare la passeggiata dalla pista dedicata a ciclisti e runner, ciascuno con corsie dedicate. Non solo, nel progetto sono previste nuove pensiline dei bus e dei punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius, e una distesa verde fra le saline e la spiaggia del Poetto. E tra le priorità c’è anche la rinascita dell’ex pineta, che si cercherà di valorizzare cercando di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada. «Verrà ripristinata e ampliata, e oltre agli storici pini faremo piantare nuovi alberi, sulla base di uno studio che sta portando avanti il team di botanici con i quali stiamo collaborando», ha più volte spiegato l’assessore ai Lavori pubblici.

Ripresa dopo l’estate

I lavori nei primi cinquecento metri sono alle battute finali, compresi quelli per la pista per corse e pedalate. Da lunedì mezzi e operai della ditta che si sta occupando del restyling si fermeranno, tempo qualche giorno e il percorso verrà liberato dal cantiere. «Poi si riprenderà a fine settembre per completare il lotto dei lavori», assicura Conti. «Abbiamo preferito procedere per step», spiega, «in modo da evitare disagi alle attività e a coloro che frequentano il litorale. In ogni caso prima di ripartire con il cantiere incontreremo gli operatori per una riunione operativa insieme al direttore dei lavori».

I gestori

Un nuovo Poetto che piace anche ai gestori di chioschi e stabilimenti della costa quartese: «È molto bello, la nostra speranza è che venga rispettato dalle persone», il commento di Gianni Murru, titolare di Altamarea e referente Fiba Confesercenti per Quartu. «Trovo anche molto positivo che ci sia più verde rispetto al tratto cagliaritano del lungomare». Unico dubbio la questione parcheggi. «In questa prima fase non ci sarà nessuna modifica e in ogni caso il numero degli stalli resterà lo stesso, verranno solo spostati più possibile verso la quattro corsie», chiarisce l’assessore Conti.

Restyling che ha il benestare anche della Regione, come ha confermato l’assessore all’Ambiente Marco Porcu a fine aprile. Fra le tappe di Porcu nei cantieri quartesi - in corso e futuri - c’era il Poetto, accompagnato dall’assessore Conti e dal capogruppo di FdI in Consiglio comunale Michele Pisano. «Una riqualificazione interessante, in linea con la parte di competenza del Comune di Cagliari», aveva commentato l’esponente della Giunta regionale, «e che dovrebbe restituire unitarietà al paesaggio naturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata