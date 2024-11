Il nuovo lungomare conquista tutti 

Che non saranno realizzati altri parcheggi davanti al mare è un dato di fatto, ma certo è che il nuovo Poetto piace.Sono in dirittura di arrivo i lavori del secondo tratto del lungomare all’altezza del Lido Mediterraneo, tra camminamenti, tanto verde e piste pedonali e ciclabili.

E se anche la pineta non è proprio quella delle origini, con meno alberi rispetto al passato, il grande prato sembra conquistare tutti così come le essenze della macchia mediterranea sistemate nelle aiuole. E infatti sono tantissime le persone che frequentano la zona non solo in estate ma anche in autunno e in inverno per fare attività sportiva e anche solo per una passeggiata.

I commenti

«Vengo al Poetto tutte le mattine, estate e inverno, ovviamente se non piove», dice Flavio Deplano ingegnere in pensione mentre si dedica a una corsetta rigenerante, «e cosa posso dire? Secondo me il Poetto così è bellissimo. Si sente questo profumo di cisto, rosmarino, delle piantine che hanno messo e che ti fanno stare meglio. E poi tutto questo verde è piacevole da vedersi». La speranza, «è che adesso non lo trascurino e che venga sempre curato. Io credo che dovrebbero recintarlo con uno steccato in legno per impedire comunque di farne un uso improprio».

Anche Emanuele Laconi è un habitué del Poetto d’autunno, «se devo essere sincero lo frequento soprattutto in questo periodo. D’estate un po’ meno perché c’è troppa confusione. Vedo un Poetto in trasformazione, sta migliorando con l’aggiunta del verde, lo vedo più fruibile anche con i nuovi camminamenti. Prima raggiungere la spiaggia era più difficile».

Una volta concluso questo secondo lotto si procederà con il terzo, nel tratto successivo e via di seguito con gli altri. Con cantieri sempre chiusi comunque nel periodo estivo per non ostacolare l’afflusso dei bagnanti.«Anche noi veniamo tutto l’inverno a passeggiare» conferma anche Giacomo Agus, «e trovo che sia bellissimo camminare in mezzo a questo verde. Prima la pineta era in condizioni pessime, ogni estate parcheggiavano dentro le auto, stavano rovinando tutto. Il problema certo è che ci saranno meno parcheggi ma credo che troveranno una soluzione».

I servizi

La sorpresa sono anche i bagni aperti in questo periodo, così che chiunque ne può usufruire.«A me l’ha ordinato il medico di andare a passeggiare ogni mattina» rivela Aldo Malloci, «e quindi vedo piano piano la trasformazione del lungomare. Ci sono anche i servizi igienici aperti che non è una brutta cosa».

Una nota negativa? «Se devo essere sincero» aggiunge, «ci vorrebbero più regole per i ciclisti che usano la pista per correre ad alta velocità mentre qui dovrebbero andare piano dal momento che di fianco si sono i pedoni. Non tengono conto dei cartelli, le piste per correre sono altrove».

